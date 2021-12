«Dois-​​je tirer un trait sur mes fantasmes?»

Question de Jonas (31 ans) à Dr Sex:

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



Cela fait deux ans que je suis en couple. Nous nous entendons très bien et sommes comblés au niveau sexuel. Sauf que dernièrement, j’ai fait part de mes fantasmes sexuels à ma petite amie, ce que je n’aurais peut-être pas dû faire.

Elle a tout juste accepté le fait que j’aimerais qu’elle me ligote en douceur. Mais le fait que je rêve d’un plan à trois avec elle et un autre homme ou une autre femme et que j’aimerais aussi m’adonner à des jeux anaux allait trop loin pour elle.

Elle m’a dit clairement qu’elle ne voulait pas participer à cela, mais m’a proposé de réaliser ces fantasmes en dehors de notre relation. Or, ce n’est pas du tout ce que je veux! Mon idée était juste de pimenter un peu nos rapports sexuels. Faut-il que je tire un trait sur mes fantasmes ou dois-je attendre un peu et lui en reparler plus tard?

Réponse de Dr Sex

Cher Jonas,

Chacun de tes fantasmes est potentiellement susceptible de déclencher une crise dans ton couple. Ta petite amie a beaucoup de mérite pour avoir réagi aussi calmement et avec autant de générosité en te proposant même d’aller réaliser tes fantasmes ailleurs.

En ce qui la concerne, elle a exprimé clairement le fait qu’elle ne voulait pas prendre part à ces jeux sexuels. Et il faut l’accepter! Alors laisse reposer les choses et laisse provisoirement ta copine tranquille avec ces idées.

Essaie d'abord de savoir ce que tu veux!

Pour moi, la question fondamentale est de savoir si réaliser tes fantasmes est un véritable besoin pour toi. Car, il se pourrait bien que tu aies juste envie de partager avec ta compagne les idées qui te traversent l’esprit, car elles t’excitent.

Pour ce qui est des aspects que tu aimerais transposer dans la réalité, il convient également de clarifier la façon dont tu imagines leur mise en œuvre. Il y a mille et une façon de pratiquer, par exemple, le bondage. Est-ce-que tu rêves d’enchaîner ta partenaire ou s’agit-il simplement de ligoter ses mains avec la ceinture du peignoir?

Une fois que tu auras tiré tout cela au clair, tu pourras à nouveau évoquer le sujet avec ta compagne et lui faire part de tes envies.

Les jeux de rôles ont fait leurs preuves en matière de réalisation de fantasmes sexuels dans les relations de couple. Il s’agit de se glisser dans un rôle prédéfini lors d’un rapport. Au niveau contenu, la fantaisie n’a pas de limites.

Qui sait? Peut-être que ta petite amie acceptera de s’adonner à ces jeux une fois la situation clarifiée. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)