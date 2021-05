«Ma sœur pense que son mari n'est pas le bienvenu!»

Question de Damian (27 ans) à Dr. Sex

Il existe actuellement des tensions dans ma famille. Ma sœur s'est mariée l'année dernière. Depuis, elle n'entreprend plus rien avec ma mère et moi, sans la présence de son mari. Pour nous, cela ne pose aucun problème, vu que nous l'apprécions beaucoup.

Or, à l'occasion de son anniversaire, ma mère a souhaité faire une sortie à trois: elle, moi (son fils), et sa fille, ce que nous avons fait. Sauf qu'au cours du repas, ma sœur nous a reproché d'avoir une dent contre son mari et de refuser sa présence.

Nous lui avons expliqué que ce n'était pas vrai. Mais d'après elle, si ma mère a expressément émis l'envie de faire une sortie à trois, cela signifiait que son mari n'était clairement pas le bienvenu. Est-ce que vous voyez cela de la même façon? Et est-ce un problème de vouloir entreprendre occasionnellement quelque chose avec elle seule, sans son partenaire?

Réponse de Dr. Sex

Cher Damian,

Lors de mes consultations de couple, il m'arrive fréquemment d'entendre parler de ce genre de tensions et des discussions qui en découlent. Il arrive qu'elles se terminent en querelles, mais la plupart du temps, le différend peut être réglé de manière pacifique et il existe des solutions.

Si ta mère souhaite explicitement faire une sortie à trois, cela signifie également de mon point de vue que le partenaire de ta sœur et ta compagne, si tant est qu'il en existe une, ne sont pas invités, ce qui n'est pas un problème en soi.

Il est parfaitement compréhensible et légitime que ta mère ait envie de se retrouver avec sa famille originelle le jour de son anniversaire – ou à toute autre occasion, d'ailleurs. Le problème vient du fait que ta sœur prenne la demande d'exclusivité personnellement et l'assimile à un rejet de son mari. Par conséquent, il me paraît essentiel qu'elle fasse un travail approfondi sur elle-même et sur sa façon de penser.

Au début d'une relation, les gens ont souvent tendance à vouloir être avec l'être aimé 24h/24. Il semblerait que ta sœur n'ait pas encore dépassé ce stade. Son comportement est sans doute lié à sa propre estime d'elle-même. Étant donné que celle-ci se développe principalement dans l'enfance et au cours de l'adolescence, la famille et la position qu'elle y occupe jouent également un rôle fondamental.

Comme tu peux le constater, la question n'est pas simple. Il serait donc préférable que ta sœur se fasse accompagner par un(e) spécialiste dans ce processus. Dans le cadre de cette thérapie, une discussion avec l'ensemble de la famille serait également envisageable. Bon courage!

