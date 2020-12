Idées de cadeaux de dernière minute à petit budget

Le réveillon de Noël, c'est déjà demain! Avec le couvre-feu et les nouvelles mesures sanitaires, c'est une grande période de stress pour les retardataires. Mais pas d'excuses. Voici quelques idées de cadeaux «homemade» non seulement amusants à offrir mais aussi à bricoler. De quoi se déconnecter quelques instants du monde réel.

1. Votre «bucket list» personnelle pour 2021

2020 a été une véritable montagne russe d'émotions, avec son lot de surprises, et pas forcément positives. Pourtant, il y a comme un goût de trop peu, une amère impression de n'avoir rien vécu cette année. Projets personnels, vacances, concerts en amoureux, entre amis, famille... tout semble tomber à l'eau. C'est promis: en 2021, vous rattraperez le temps perdu en devenant un grand aventurier. Quelles sont vos résolutions pour l'année à venir? Écrivez-les, conservez-les et cochez-les une par une lorsqu'elles se réaliseront.

Pour réaliser votre propre «bucket list», plus couramment appelée «liste de choses à faire avant de mourir», c'est simple: il vous suffit d'écrire les souhaits que vous avez en commun avec la personne à qui vous offrirez le cadeau, sur des petits bouts de papier, avec une jolie écriture. Placez-les ensuite dans un bocal que vous remplirez avec des confettis (créez vos propres confettis à l'aide d'une perforatrice, bien moins cher et effet anti-stress garanti). Le jour J, celui ou celle à qui vous avez offert votre cadeau pourra partir à la chasse au trésor et attacher tout ce qu'il a déjà réalisé sur un tableau, par exemple. L'occasion parfaite pour lui rappeler que vos rêves en commun n'ont pas été oubliés et que vous êtes motivés pour en réaliser d'autres. Niveau matériel, plutôt facile et économique: des bouts de papier, un stylo et de l'imagination suffisent!

2. Des biscuits faits maison

Impossible de ne pas faire d'heureux avec une telle idée! D'autant plus lorsqu'elle est concoctée par nos petites mains. Un four, des ingrédients gourmands, une déco personnalisée dans un récipient sympa... et la magie de Noël opère! Assurez-vous tout de même qu'il n'y ait pas de personnes allergiques parmi les chanceux à qui offrirez ce délicieux présent. Ou ne prenez pas de risque et laissez les allergènes comme les noix hors de votre recette. Bonne dégustation!

3. Offrez l'un de vos livres ou albums préférés

Tout comme vous, la personne à qui vous voulez faire plaisir pour Noël est un vrai rat de bibliothèque? Pensez à lui offrir l'un de vos livres préférés! De toute manière, vous ne les lirez certainement qu'une seule fois. Puis ils se contenteront de prendre la poussière sur votre étagère. Alors, faites bon usage de ce bien très personnel en offrant quelques heures de détente à l'un de vos proches. L'occasion de partager plus tard vos passages préférés autour d'un bon café.

L'astuce vaut aussi pour les amoureux de la musique! On vous l'accorde, les vrais risquent de faire la grimace rien qu'à l'idée de devoir se séparer de l'un de leurs vinyles sacrés, et on peut comprendre. Mais les mix tapes font leur grand retour! Pourquoi pas offrir une cassette avec les morceaux qui vous font vibrer? Les cadeaux vintage sont parmi les plus prisés. Assurez-vous juste d'avoir un magnétophone à portée de main au cas où l'année de naissance de votre destinataire commencerait par le chiffre 2 ;).

4. Des cadeaux pour la bonne cause

Si malgré les idées à budget mini ci-dessus, vous avez envie de dépenser un peu plus que votre temps, pensez aux associations caritatives. Vous êtes partant pour la bonne cause, mais vous n'arrivez pas à choisir parmi toutes les associations qui existent?

Sur des bouts de papier, écrivez autant d'associations caritatives que de nombres de personnes à qui vous souhaitez offrir un cadeau et répartissez votre budget. Tirez ensuite au sort le nom d'un proche puis d'une association qui lui correspondra. Ainsi, vous aurez fait quelque chose de bien non seulement pour vous-même, mais aussi pour eux, car vous aurez fait un don en leur nom.

(L'essentiel)