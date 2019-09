«Ma petite amie me trouve dégoûtant!»

Question de Tim (26 ans) à Dr. Sex: J'ai rencontré une femme sur Tinder. Pour ma part, ça a tout de suite été le coup de foudre. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises. Depuis un mois, nous formons un couple. Je suis vraiment amoureux d'elle et j'aimerais que notre relation dure.

Cela dit, je doute qu'elle m'aime vraiment. J'ai un peu l'impression qu'elle essaie juste d'oublier l'un de ses ex ou de le rendre jaloux. Elle dit aussi avoir besoin de temps pour pouvoir me faire entièrement confiance.

Dernièrement, elle m'a avoué que ça la dégoûtait quand je transpire et que je l'embrasse ou qu'on a un rapport sexuel. J'ai trouvé cela assez choquant et cela m'a encore plus fait douter de son amour pour moi. Je l'aime telle qu'elle est et j'aimerais que cet amour soit réciproque. Est-ce trop demander?

Réponse de Dr. Sex

Cher Tim,

Ce que l'on entend communément par amour est un sentiment qui peut avoir différentes origines. On a souvent tendance à confondre l'amour avec le sentiment de bien-être que l'on éprouve quand une autre personne s'intéresse à nous et nous montre de l'affection. Ça met du baume au cœur et c'est tout naturel d'en réclamer davantage. Si le besoin de toujours plus d'attention est mutuel et si l'on ajoute à cela quelques intérêts communs, le désir d'une relation sérieuse et durable s'intensifie. On essaie alors de s'accrocher à ce qui s'est, petit à petit, développé. Ce besoin de sécurité est humain, mais ne mène que rarement à la satisfaction.

Au lieu de ne voir que le bon côté de la personnalité de l'autre, on perçoit très vite d'autres facettes, souvent moins reluisantes. Une fois de plus, on s'aperçoit que tout ce qui brille n'est pas or et que la personne avec laquelle on s'est engagé demeure imprévisible, malgré les accords qu'on peut avoir et les déclarations d'amour répétées.

Certains n'arrivent pas à y faire face et se mettent à la recherche d'un(e) autre partenaire qui leur correspond mieux. D'autres acceptent le fait que personne n'est parfait et cherchent des solutions pour faire face aux différences qui se manifestent. Dans le premier cas, la relation est vouée à l'échec. Dans le second, même si cela peut faire l'effet d'une douche froide, les chances d'avoir une relation plus durable sont néanmoins plus grandes.

Alors que, de ton côté, tu es prêt à accepter ta compagne telle qu'elle est, elle semble néanmoins avoir des exigences en ce qui te concerne. Par conséquent, et en raison des antécédents liés à sa précédente relation, il me paraît difficile pour vous d'avoir une relation satisfaisante. Bon courage!

(L'essentiel/wer)