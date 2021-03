«Je ne suis plus sure de vouloir un plan à trois»

Question de Nadia (32 ans) à Dr. Sex:

Je viens tout juste de me marier. Mon époux et moi envisageons depuis longtemps de faire l'expérience d'un plan à trois. Comme il est hors de question pour nous deux de le faire avec un autre homme, nous avons commencé à chercher une femme, que nous avons finalement trouvée.

L'échange de textos et de photos par SMS était très excitant. Tant que cela restait un fantasme, tout était génial et j'avais hâte d'une rencontre à trois. Mais depuis que nous avons fixé une date, je suis subitement dans le doute et ne suis plus sure de vouloir aller jusqu'au bout.

Mon mari ne m'obligerait jamais à le faire. Il dit que, même si l'idée est très excitante pour lui, il n'aurait aucun problème avec le fait que je ne le veuille pas. Pourquoi suis-je tout à coup si peu sure de moi? Dois-je le faire?

Réponse de Dr. Sex

Chère Nadia,

La relation sexuelle et l'expérience sexuelle d'un couple se déroulent à différents niveaux. Le rapport sexuel n'est pas seulement une expérience physique matérielle, mais a également une dimension mentale et spirituelle, dont fait partie le fantasme.

Dans mon travail au contact des gens, j'ai constaté à maintes reprises que cette notion du non-matériel était sous-estimée, voire complètement ignorée par certains. On se concentre en premier lieu sur le corps et les expériences que l'on peut faire avec ce dernier.

Je pense que, vous aussi, êtes enfermée dans cette façon unilatérale de penser et de percevoir les choses et que vous accordez moins d'importance à l'effet qu'auront ces pensées et ces fantasmes. Mais inconsciemment, vous sentez qu'il y a autre chose que l'excitation physique, qui pourrait vous nuire, à vous et à votre couple.

Imaginer un plan à trois à l'aide de textos et de photos est une chose. Mais réaliser la scène que l'on a imaginée en est une toute autre.

On quitte le domaine de la simple pensée et on renonce à la possibilité de pouvoir tout contrôler, en fonction de ses besoins. On s'expose à la réalité concrète, qui est dans une large mesure imprévisible.

Quel est au juste l'intérêt d'un plan à trois?

La question que je me pose est de savoir ce que vous attendez de cette expérience, à la fois en tant qu'individu et en tant que couple. S'agit-il de vous prouver combien vous êtes ouverts et tolérants sur le plan de la sexualité? Ou avez-vous éventuellement peur de devenir un couple tout à fait ordinaire? Seuls vous deux avez les réponses à ces questions.

Quoi qu'il en soit, réfléchissez bien si l'expérience vaut le prix que vous allez inévitablement payer. La fidélité et l'exclusivité qui l'accompagne, y compris au niveau de la sexualité, donnent aux gens le sentiment d'un lien vraiment sûr. Le plan à trois que vous prévoyez ébranlerait et remettrait en question ce sentiment.

Une personne qui connaît ses besoins et se connaît elle-même sait qu'elle a besoin de la fidélité sexuelle de son partenaire pour que l'amour soit vivant et réel. C'est pourquoi elle s'oppose probablement à tout désir d'ouverture de la relation. Bon courage!

