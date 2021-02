«Pourquoi aucune femme ne veut me rencontrer?»

Question de Sony (29 ans) à Dr. Sex

Cela fait plusieurs années que je suis célibataire et j'aimerais enfin trouver le bonheur! Je suis inscrit sur une application de rencontres, sur laquelle on peut échanger avec des femmes. Mais quelle que soit la façon de m'y prendre, je n'obtiens jamais de rendez-vous.

Les femmes me trouvent gentil et mignon, mais cela ne fonctionne pas pour autant. Je commence tout doucement à désespérer et finis par penser que le fait que personne ne veuille me rencontrer est lié à ma personne.

Le coronavirus fait sans doute que de nombreuses femmes ont peur d'une rencontre en face à face. Mais je porterai un masque le jour du rendez-vous. Le but est de rencontrer enfin une femme en chair et en os. Je ne demande rien d'autre que d'être heureux. Que dois-je faire?

Réponse de Dr. Sex

Cher Sony,

Ton souhait de vouloir simplement être heureux et de ne pas avoir à souffrir est quelque chose que tu partages avec le monde entier. C'est le fondement d'innombrables modèles commerciaux, religions et promesses de salut en tous genres.

La souffrance et la façon de s'en libérer sont au cœur du bouddhisme, dont l'enseignement fondamental est constitué par les «quatre nobles vérités». Il n'est pas nécessaire d'être religieux ou de croire en Bouddha pour voir l'admirable logique qui se cache dans ces textes.

La première vérité est que la vie humaine est imbue de souffrance du début à la fin. Il nous faut en permanence reconnaître qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, que rien n'est immuable et enfin, qu'il faut lâcher prise. La deuxième vérité cherche l'origine de la souffrance et la reconnaît dans l'appétit insatiable de l'ego, qui mène à la souffrance. La troisième noble vérité dit qu'il existe un chemin pour faire cesser la souffrance en renonçant au désir et à l'attachement aux souhaits, aux fantasmes, aux choses, aux personnes et aux relations. Finalement, la quatrième et dernière vérité décrit les pratiques et comportements à adopter pour y parvenir.

«Les femmes ressentent ton acharnement!»

Que peux-tu faire en référence à ces connaissances?

Il me paraît essentiel que tu analyses ton attitude et que tu en changes, le cas échéant. Je comprends parfaitement que tu aies envie de tomber amoureux. Mais j'ai le sentiment que tu t'identifies beaucoup trop à ce désir! Les femmes ressentent ton «acharnement» et le fait que tu ne prennes pas vraiment les choses avec décontraction.

En lâchant prise et dans la mesure où tu ne t'efforces pas d'obtenir un certain effet auprès des femmes, mais où tu es simplement toi-même, détendu et souriant, et que tu laisses faire les choses, tu auras un tout autre effet sur elles. Je te conseille de tenter le coup. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)