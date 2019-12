Noël passé, place au repas de Nouvel An

Dimanche, lors de l'ouverture des commerces, ils étaient nombreux à faire le plein de nourriture pour leur repas du réveillon de la Saint-Sylvestre. «Tous les ans nous changeons nos plats. Cette année, ce sera un rôti accompagné de pommes de terre», racontaient Jessica et Paula, le chariot de courses plein à craquer.

Plus loin, la famille Robert hésitait encore entre «une raclette et une fondue», se tenant à son budget de 300 euros. «C'est la première année que nous nous sommes fixé un budget car nous recevons une vingtaine d'invités. C'est pour éviter des excès», expliquait Jos, père de famille de Tétange. Alessia et Thomas, jeune couple originaire de Bertrange, ont plutôt misé sur les entrées et les amuse-bouches. «Huîtres, crevettes à l'ail et tartare de veau... Après tout ça, les gens n'auront plus faim et voudront surtout faire la fête», supputait le jeune couple.

Et la coupe de champagne à minuit est bien évidemment obligatoire pour la majorité. Les trois amis Hector, Louis et Pit avaient déjà fait le tour du rayon alcools. «Pour les boissons, il n'y a pas de limites. Comme c'est Nouvel An, nous prenons les meilleures marques». Vin, whisky, rhum et champagne, le trio a fait ses courses pour «plusieurs centaines d'euros». Pour la famille Fratteni, c'est le vin qui prime. «On a déjà assez mangé à Noël», souriait Paulo, qui est reparti avec 150 euros en vins blanc et rouge.

(Ana Martins/L'essentiel)