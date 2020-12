Les sapins de nos lecteurs, reflet de l'année 2020

Sollicités par L'essentiel, vous avez été très nombreux à vous prêter au jeu et à nous envoyer vos plus beaux clichés de sapins de Noël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts!

Traditionnelles, à thèmes, en vogue ou revisitées, les décorations de Noël de nos lecteurs débordent d'imagination. Accompagnés de leurs proches et amis à quatre pattes, ils se sont consacrés à l'esprit de Noël. Certains plus que d'autres: «Mickey s'est métamorphosé pour Noël. Il est désormais un renne!», plaisante Sonia. Et même si l'alcool est à consommer avec modération, le sapin lui-même ne se prive pas d'une petite folie, n'est-ce pas Carole? «J'avoue, le nôtre a bu un coup de trop».

Un moment magique qui permet aussi de mettre de côté 2020, «année chaotique». Chacun a pu oublier, le temps d'un instant, ses problèmes: «Mon beau sapin, ainsi que mon beau Murphy Noël, le meilleur des infirmiers après mes séances de chimiothérapie», raconte Marina.

(sl/L'essentiel)