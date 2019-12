Vos plus beaux sapins de Noël en images

Noël arrive à pas de géant et qui dit Noël, dit bien évidemment arbre et décorations... de Noël! Boules, guirlandes multicolores et illuminations, chaque année, le conifère investit le plus beau coin du salon pour insuffler sa magie et émerveiller les yeux de toute la famille.

Faites-nous partager en images vos sapins et décorations de Noël, L'essentiel compilera vos meilleures photos et les publiera sur notre site Internet. Les plus beaux clichés seront également imprimés dans notre journal. N'hésitez pas à nous les envoyer, merci.

Voici comment procéder:

- via notre adresse e-mail: web@lessentiel.lu ou reporter@lessentiel.lu en précisant l'endroit et le moment de la photo.

- via notre page Facebook.

- via notre compte Instagram.

- via notre page Twitter.

(sl/L'essentiel)