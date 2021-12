C'est quoi, pour vous, la vraie ambiance de Noël?

Allumez la télé et vous tomberez sur un téléfilm kitsch. Montez dans la voiture et vous aurez de grandes chances d'entendre «Last Christmas» ou «All i want for Christmas is you». Marchez dans la rue et vous verrez les files d'attente dans les commerces, les décorations et sentirez les odeurs de vin chaud. Oui, décembre est là et avec lui l'esprit des fêtes de Noël. Même les plus grincheux d'entre nous doivent l'admettre et ne peuvent y échapper.

Ce mardi, et alors que les festivités approchent à grands pas, nous avons envie de vous demander ce qui fait vraiment, pour vous, l'ambiance de Noël. Vous préférez le chocolat chaud sur le canapé? Emballer les cadeaux et faire le sapin? Mettre un pull «moche»? Racontez-nous en commentaire ou via l'adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter.

Tu raffoles des sondages d’actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web? Alors abonne-toi à notre Push Communauté sur l’application de L'essentiel!

(L'essentiel)