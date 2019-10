«Il refuse que je le touche!»

Question de Lara (33 ans) à Dr Sex: Cela fait un an que je suis en couple avec mon compagnon. Au début de notre relation, nous avons eu des rapports sexuels à plusieurs reprises. Mais quelque chose clochait. J'avais l'impression qu'il était bloqué et, à l'époque, je pensais que c'était à cause de son divorce qui était alors en cours. Aujourd'hui, je n'en suis plus aussi sûre.

Au quotidien, il ne se laisse pas toucher et évite tout contact physique. Il préfère s'adonner à ses loisirs. J'ai essayé de lui parler à plusieurs reprises, mais il ignore mes efforts ou dit qu'il ne comprend pas quel est mon problème. Par ailleurs, il ne vient jamais vers moi quand je vais mal.

J'ai beaucoup de patience, mais maintenant que le divorce est terminé, les choses auraient dû changer, non? Cependant, il continue d'être centré sur lui-même et reste dans son monde. Certes, il dit m'aimer, mais cela ne me suffit pas. Je lui ai suggéré de suivre une thérapie, mais il ne veut pas. Que puis-je faire d'autre?

Réponse de Dr Sex

Chère Lara,

Étant donné qu'il m'arrive, à l'occasion, de recevoir dans mon cabinet des personnes atteintes de ce trouble, ta question m'a immédiatement fait penser à l'autisme. Le terme «autisme» vient du grec «auto» qui signifie «soi-même» et désigne une perturbation de la perception. Celle-ci peut se manifester de différentes manières. C'est la raison pour laquelle on parle de troubles du spectre de l'autisme (TSA).

Les personnes atteintes d'un trouble autistique ont du mal à faire preuve d'empathie envers les autres et à communiquer de manière adéquate avec autrui. En outre, elles n'arrivent que difficilement ou pas du tout à reconnaître l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne qu'elles ont en face à l'aide de la mimique ou de la posture de l'autre. Comme il leur est difficile d'établir un contact avec les autres, ils l'évitent très souvent.

Certains autistes se consacrent à un domaine spécialisé, dans lequel ils peuvent s'avérer extrêmement doués. C'est le fameux syndrome du savant. Les personnes atteintes de TSA éprouvent des difficultés à s'adapter à des situations nouvelles, d'où leur préférence à se cantonner à une certaine routine. Souvent, elles se concentrent sur des détails et ont du mal à appréhender une situation dans son ensemble.

Il n'est pas non plus rare que ces personnes soient sensibles à la lumière, aux odeurs, au bruit ou au contact physique, ce qui pourrait expliquer le fait que ton compagnon refuse que tu le touches. L'autisme fait que les enfants ou les adultes du spectre autistique ont beaucoup de difficultés à percevoir leur environnement dans son ensemble, ce qui peut rendre l'apprentissage difficile.

Les symptômes sont très variables d'une personne à une autre et peuvent évoluer au fil du temps. S'ils passent relativement inaperçus, l'entourage ou la personne elle-même ne les percevra souvent que sur le tard, souvent après une longue souffrance et des échecs relationnels.

Peut-être que tu reconnaîtras ton partenaire dans cette description. Mais, de manière générale, il serait sans doute judicieux qu'il aille consulter un(e) spécialiste. Bon courage!

