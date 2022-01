Années 2000: quels étaient vos incontournables?

Célébration d'une nouvelle ère, les débuts du troisième millénaire font partie des époques les plus marquantes à tous les niveaux! Ascension de nos popstars préférées accompagnées de vidéoclips survitaminés (nous remercierons jamais assez Bribri, Usher ou encore Lorie pour leurs chorées endiablées), les cheveux gaufrés et mèches arc-en-ciel, l'immortel Nokia 3310 plus solide qu'un roc, la Star Ac', le Loft et la Tecktonik... sans oublier son cultissime style vestimentaire!

Parce que les années 2000, c'est avant tout un gigantesque melting-pot de toutes décennies de mode confondues... sur une même personne! Crop top, taille basse, total look jeans, chaussures à plateforme, mitaines, tatouage tribal, string qui dépasse et lunettes XXL... tout y passe!

Un style inégalable

L'essentiel vous propose de faire un petit voyage dans le temps et de partager avec nous vos incontournables de votre décennie préférée. Quelle fashionista étiez-vous il y a vingt ans? Quels étaient vos tubes musicaux ou vos émissions/séries préférés? Quels gadgets faisaient partie de votre quotidien?

