«Elle m'aime, mais ne tient pas aux rapports sexuels!»

Question de Paolo (27) à Dr. Sex: Au cours des douze derniers mois, moi et ma partenaire n'avons eu qu'un seul rapport sexuel et en dehors de cela, il n'y a pratiquement eu aucun contact physique. Même quand je voulais juste faire des câlins, elle me repoussait. Ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et elle a toujours une excuse.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Tantôt elle prétend être trop fatiguée, tantôt elle dit ne pas avoir envie. Dans tous les cas, je ne connais pas la véritable raison. Elle a, à plusieurs reprises, mentionné le fait que le sexe n'était pas quelque chose d'important à ses yeux et qu'elle ne ressentait pas le besoin d'avoir des rapports sexuels. Du coup, elle pense ne devoir faire aucun effort pour notre vie sexuelle. D'après elle, ce n'est pas non plus son rôle de me séduire.

J'en perds mon latin et ma motivation de faire quoi que ce soit pour changer la situation. Pourtant, elle dit m'aimer, mais plus ça dure, plus je doute de ses sentiments à mon égard. Comment cela peut-il continuer?

Réponse de Dr. Sex

Cher Paolo,

Croire que les déclarations de ta partenaire ne sont «que» des excuses et qu'elles cachent forcément une vraie raison revient à te mentir à toi-même. Pourquoi ne pas la croire sur parole et accepter le fait qu'elle puisse te dire la vérité? Sans doute as-tu peur des conséquences que cela pourrait avoir.

Reconnaître la sincérité de ta partenaire reviendrait, pour toi, à devoir faire face à une tout autre réalité. Je pense que tu as conscience que cela te remet en cause, toi, ta femme et votre relation et que cela pourrait détruire le fondement de votre relation.

Il faudrait, dans un premier temps, commencer par accepter le fait que ta partenaire différencie amour et sexe, un argument habituellement majoritairement soulevé par les hommes. Elle est manifestement capable d'entretenir un lien amoureux avec toi, sans l'exprimer sur le plan physique.

Il faudrait également te poser, de toute urgence, la question de savoir comment tu envisages d'aborder sa position ou quelle est la meilleure manière de la contourner. Il s'agit également de savoir ce que cela aurait comme conséquence pour votre relation.

Certains de nos lecteurs te conseilleraient sans doute de prendre la fuite et d'aller trouver ton bonheur ailleurs. Si cela peut sembler logique, ce n'est, en définitive, qu'un leurre, selon lequel il suffirait de changer de partenaire comme on change de téléviseur quand ce dernier a fait son temps.

Comme pour la plupart des couples, la question est désormais de savoir comment vivre une relation à deux, malgré les besoins divergents. Une tâche qui s'avère difficile si l'on reste concentré exclusivement sur soi-même.

Mais si vous parlez d'une relation où chacun ouvre respectivement son cœur à l'autre et envisage un partage basé sur l'honnêteté, ce qui est le cas, je vous conseille d'aller voir un conseiller conjugal. Par le biais de la parole, il vous sera possible de déterminer quelles sont vos attentes au niveau de votre couple et comment gérer les besoins sexuels de chacun. Il pourrait éventuellement s'avérer que ta partenaire ait envie d'avoir des relations sexuelles, mais peut-être pas de la manière dont cela lui était offert jusqu'à présent. Bon courage!

(L'essentiel/wer)