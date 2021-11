Question de Flurina (28 ans) à Dr Sex

Jusqu’à présent, je n’ai eu qu’une seule relation, qui a duré quatre ans. Elle s'est mal terminée, car j’ai découvert que mon petit ami me trompait régulièrement avec d’autres femmes. Il m’a fallu longtemps pour digérer tout cela.

Il y a trois ans, je suis tombée amoureuse d’un homme avec lequel je me projetais dans une relation. Au bout de six mois, il m’a annoncé qu’il était marié et qu’il avait des enfants.

Actuellement, je passe beaucoup de temps avec un nouvel homme. Il me plaît beaucoup, mais j’ai peur d'être une nouvelle fois déçue. C’est la raison pour laquelle je me mets de plus en plus en retrait, ce qui ne lui a évidemment pas échappé. Comment puis-je me débarrasser de ma peur?

Réponse de Dr Sex

Chère Flurina,

Être trompé est douloureux et peut générer des comportements qui amènent, à leur tour, de nouveaux problèmes. Prendre ses distances, comme tu le fais, ou se mettre en retrait quand les choses deviennent plus sérieuses, mène directement à une profonde solitude.

Il me paraît important que tu reconnaisses à quel point ton comportement d'évitement est l'ennemi du plaisir et de la vie. Le bonheur et la souffrance sont indissociables, et il est impossible de naviguer sur l'océan de la vie sans courir le risque de faire un jour naufrage.

Fais-toi confiance et ouvre ton cœur

Je te conseille de t'engager corps et âme dans cette relation, sans pour autant être naïve et tomber dans un autre piège. Concrètement, cela signifie que tu assumes tes propres responsabilités au lieu de les rejeter sur l'autre.

Faire confiance comme tu l’as fait jusqu'à présent est sans nul doute une force, mais je ne peux m’empêcher de penser que tu t'es naïvement laissé embarquer par des types sans scrupules qui manquent de savoir-être.

Il faut clairement annoncer la couleur!

Assume ta vulnérabilité et parle ouvertement de ce qui est possible pour toi et de tes limites. Sois transparente quant à tes attentes et reste toi-même en assumant tes sentiments. Poursuis ta route en toute sérénité et en toute conviction. Ne te précipite pas et ne te laisse pas embarquer dans quelque chose qui ne te convient pas. Je pense que c'est comme cela que tu réussiras. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)