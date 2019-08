«Il rêve d'un plan à trois avec mon amie»

Question d'Irina (27 ans) à Dr Sex: Cela fait un certain temps que j'ai le sentiment que mon mari ressent une forte attirance pour ma meilleure amie. Depuis des mois, il parle souvent d'elle et lui envoie des messages. Je lui ai dit que ça me rendait jalouse, mais il n'arrête pas pour autant.

Il m'a aussi déjà proposé de lui demander si elle serait prête à faire un plan à trois, étant donné qu'on cherche depuis longtemps une femme avec laquelle faire cette expérience. Je lui ai dit clairement que je ne pourrais jamais faire cela avec une amie. Je ne sais pas ce que je dois penser de tout cela! A t-il des sentiments ou des fantasmes?

Notre relation bat de l'aile depuis un certain temps. Nous nous disputons de plus en plus, souvent à cause d'elle. Je suis désespérée, car je ne sais pas si tout cela n'est pas le fruit de mon imagination. Je n'arrive plus à gérer cette situation. J'espère obtenir très vite une explication ou du soutien de ta part.

Réponse de Dr Sex

Chère Irina,

Ton partenaire semble s'être sérieusement mis une idée en tête. Mais dans ce contexte, il est important de faire la distinction entre l'idée qu'il se fait et ton amie, qui est juste une actrice de son fantasme, ce qui est manifestement difficile ou impossible pour toi.

À terme, cette ambiguïté et ta méfiance vont très vraisemblablement aggraver vos problèmes relationnels actuels. Ils perturberont encore davantage ton équilibre. C'est la raison pour laquelle il me semble crucial de clarifier les choses le plus rapidement possible!

Il y a deux aspects centraux: ta confiance en toi-même et ta manière de communiquer. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont tendance à devenir dépendantes des autres dans leurs relations. De surcroît, au niveau communication, elles sont plutôt sur la défensive et méfiantes.

Pour ces personnes, établir une relation est une stratégie qui vise avant tout à s'endurcir elles-mêmes. Je ne suis pas en mesure de déterminer à quel point et dans quelle mesure tu es empêtrée dans ce cercle vicieux. Mais il me semble en tout cas important que tu ailles au fond des choses, idéalement en te faisant accompagner par un(e) professionnel(le).

Tu devrais également dire clairement à ton partenaire comment tu te sens et lui parler des émotions que cela génère chez toi quand il se comporte de la sorte envers ton amie et qu'il ne lâche pas l'idée d'avoir un plan à trois avec elle. Peut-être qu'il n'a même pas conscience d'être à ce point lourd et d'avoir un comportement aussi dénué d'empathie.

À ce propos, tu peux aussi lui demander toi-même s'il a des sentiments pour elle. Je suppose que non, mais cela t'aidera certainement plus de l'entendre de sa propre bouche. Bon courage!

