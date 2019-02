N'hésitez pas à réagir sur nos stories Instagram

Tous les jours, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Déjà très fidèles à notre page Facebook et à notre compte Twitter, on vous retrouve de plus en plus sur notre compte Instagram où notre communauté se montre très réactive à nos articles et autres questions d'actualité.

Vos avis nous intéressent et vos impressions nous permettent d'être en phase avec nos internautes. Sous notre article consacré à l'augmentation des tarifs du contrôle technique au Luxembourg, par exemple, vous avez été plus de 75% à nous indiquer que «payer 52 euros pour passer à la SNCT avec une voiture à moteur thermique ou hybride» était «trop cher».

Faire entendre votre voix

Une position tranchée développée également plus longuement dans les très nombreux commentaires qui s'affichent constamment sous nos articles et où vous avez l'opportunité de nous écrire.

Superbes photos du Luxembourg: «Faut-il interdire la cigarette?», votre position sur l'énergie nucléaire, votre présence parmi celles et ceux qui se sont rendus au Mudam en 2018, la météo du jour ou encore le signalement des radars, rien ne vous échappe et vos réactions se multiplient. Continuez! Nous sommes aussi là pour faire entendre votre voix.

Contrôle technique

(fl/L'essentiel)