Partagez votre Épiphanie avec «L'essentiel»

Partager une galette des Rois, en famille ou entre amis, fait-il partie de votre programme de ce mercredi ou de cette semaine? Ou peut-être arborez-vous déjà fièrement votre rôle de roi ou reine de l'Épiphanie? Avant d'entamer la dégustation, un peu d'histoire.

Que célèbre-t-ton vraiment le 6 janvier?

Dans le christianisme, pas de doute: Jésus est venu au monde le 25 décembre dans une crèche à Bethléem. C'est pourquoi la fête de Noël, ode à cet heureux événement, a lieu ce jour-là. Mais ce ne fut pas toujours le cas.

Le mot Épiphanie signifie «manifestation», «apparition» et s’applique à la venue ou à la manifestation de Jésus. Autrefois, la naissance du Christ était célébrée le 6 janvier. Mais en raison de la réforme du calendrier en 1582, les fêtes des églises catholique et orthodoxe auraient été déplacées. Cependant, le 6 janvier est resté accroché au calendrier pour célébrer l'apparition des Rois mages (Gaspard, Melchior et Balthazar).

Et qu'en est-il de la fameuse galette des Rois?

C'est une coutume ancienne: on raconte que les Romains célébraient déjà l'Épiphanie en dégustant de bonnes pâtisseries où l'on y cachait des pièces de monnaie ou des haricots.

La tradition de la couronne est quant à elle apparue un peu plus tard, mentionnée dans le dictionnaire alsacien par Martin Lienhart: «À la Sainte Épiphanie, on déguste les gâteaux des Rois. Dans l'un des gâteaux, il y a un haricot et celui qui l'aura sera considéré comme le roi...».

