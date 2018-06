Les sons préférés de nos lecteurs

David propose une belle voix féminine, pleine de force. Amy Shark - I said Hi

La Gi est plutôt Metal et pour le coup, ça envoie du lourd! Quarter Fall - Abikwelle

Plus posé mais tout aussi puissant, Antoine écoute un des groupes préférés de David Bowie. The Pixies - Hey

Encore un peu de Metal proposé par Thomas cette-fois. Âmes sensibles s'abstenir. Behemoth - Ora Pro Nobis Lucifer

Tout à fait un autre genre, Madina préfère plus le Reggaeton et aime danser sur des sons latinos. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama

Gillet surfe sur la vague du rock alternatif, pour lui cette chanson est «mélancolique dans sa production» mais qu'il adore. A Perfect Circle - The Contrarian

Mendaly écoute en ce moment un chant de révolte italien célébrant l'engagement des partisans (résistants) lors de la Seconde Guerre mondiale. Sans doute après avoir regardé «La Casa del Papel», non? Bella Ciao (Original)

Sur un air de Led Zeppelin et AC/DC, Laurent apprécie le rock classique. Greta Van Fleet - Highway Tune

On change de nouveau de registre en partant sur de la Pop, Aurélie connaît les bons rythmes latinos pour se déhancher. Jennifer Lopez - Amor, Amor, Amor

Cette chanson date déjà un peu mais Kevin reste fidèle aux sons qu'il apprécie tout particulièrement. The Killers - Mr. Brightside

Et on finit en beauté sur de la Pop très récente, proposée par Sarah. Maroon 5 ft. Cardi B - Girls Like You

Push Communauté:

Tu raffoles des sondages d’actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de Dr Sex? Alors abonne-toi à notre Push Communauté sur l’application de L'essentiel.

Réseaux sociaux:

Tu peux également nous retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter.

(es/L'essentiel)