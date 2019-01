La gratuité des transports ne fait pas l'unanimité

Si les personnes rencontrées dans la rue plébiscitent largement la mesure qui sera mise en place le 1er mars 2020, certains internautes émettent des réserves. Pour Ciné Marre, par exemple, il s'agit de «poudre aux yeux». Les Verts sont ici ou là accusés d'avoir pris cette décision uniquement pour faire parler d'eux.

Plusieurs citoyens expriment également leur crainte de voir la qualité des services se dégrader. «Étant utilisateur régulier des transports en commun luxembourgeois depuis de nombreuses années, j'ai un peu peur que la gratuité ne fasse baisser la qualité du service. Ce qui irait à l'encontre du but recherché, car les gens n'utiliseront plus un service dégradé», explique Thunderbird.

Globalement, les membres de la communauté estiment qu'il faut d'abord miser sur un meilleur service pour inciter les gens à laisser leur voiture au garage. «Il faudrait que certains endroits soient mieux desservis, que les bus soient plus directs et qu’ils passent plus régulièrement», explique Gigi. Pour d'autres, les comportements ne changeront pas, «aussi longtemps qu'il faudra quatre à cinq fois plus de temps pour aller au travail en transports en commun qu'en voiture».

De nombreuses incertitudes

De nombreux points restent en suspens et tempèrent les réactions des résidents. «La gratuité va supprimer les frais de déplacements!», s'alarme I.F. Un des griefs les plus virulents est la perspective de perdre ces défraiements, surtout pour les personnes qui vivent dans des zones mal desservies.

Quid des frontaliers? De nombreux commentaires sous notre article s'interrogent sur les lignes qui desservent le Luxembourg depuis la France, entre autres. La gratuité sera-t-elle étendue à l'intégralité de la ligne? Qui financera?

Une grogne incomprise

Dernier point d'interrogation: que deviendront les contrôleurs? Le ministre a déclaré que leurs missions évolueraient mais certains voient dans le maintien de la première classe une manière artificielle de continuer à les payer. Michel déplore dès lors de «dépenser des millions pour payer des fonctionnaires et du matériel rendus inutiles par la gratuité des transports publics».

D'autres internautes sont vraiment enthousiasmés par cette mesure et ne comprennent pas la grogne de certains lecteurs de L'essentiel. Peter s'insurge: «Le Luxembourg va devenir le premier pays au monde où les transports en commun seront gratuits sur l'ensemble du territoire, et certains arrivent encore à se plaindre! C'est hallucinant!».

