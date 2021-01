Montrez-​​nous les plus beaux styles de votre enfance

On ne vous apprend rien en vous disant qu'en ce moment, les activités de loisirs sont très réduites. Pour passer le temps, on redécouvre des jeux de société à la maison, on repeint le salon... Mais nous avons une proposition encore plus sympa à vous faire pour ce week-end!

Sortez vos vieux albums de photos et replongez dans les styles vestimentaires de votre enfance (ou celui de vos parents). Années 80, 90, ou même avant, lâchez-vous. Tout le monde possède un dossier du genre! Vingt ans après, il est temps de le ressortir pour L'essentiel.

Même notre rédaction a joué le jeu pour vous donner quelques idées dans le diaporama. Alors ne soyez pas timides, il suffit de nous envoyer vos clichés vintage (mais savoureux!) par e-mail à l'adresse community@lessentiel.lu ou sur nos réseaux sociaux, nous les compilerons dans ce diaporama qui entrera dans la légende.

(L'essentiel)