Le changement d'heure continue encore un peu

Ce week-end, le Luxembourg et ses voisins passent à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, il faudra reculer sa montre d'une heure. En clair, à 3h du matin dimanche, il sera 2h. Et hop, une heure de plus pour dormir!

Ce changement d'heure aurait dû, ou pu, être le dernier. En septembre 2018, en effet, le président luxembourgeois de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait annoncé vouloir la fin de cette alternance entre heure d'été et heure d'hiver. «Le changement d'heure doit être aboli», avait déclaré Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union européenne. La Commission avait précisé qu'elle proposait de mettre un terme à ce principe «à partir de 2019».

Heure d'été ou heure d'hiver?

Pourtant, le changement prévu ce week-end ne sera pas le dernier et on changera encore d'heure au moins en mars et octobre 2020. Le Parlement européen a en effet adopté, en mars 2019, la suppression de la mesure née dans les années 1970 pour économiser de l'énergie. Mais les États concernés ont besoin d'un peu de temps pour concrétiser l'annulation.

En effet, c'est bien beau d'arrêter de changer, mais on reste à quelle heure? Celle d'été ou celle d'hiver? Lors d'une consultation sur le sujet, les Européens s'étaient majoritairement prononcé pour rester à l'heure d'été. Il fera alors jour plus tard le soir l'hiver, mais la nuit se finira aussi plus tard. Si l'heure d'été est appliquée toute l'année, le soleil ne se lèvera qu'à 9h30 fin décembre au Luxembourg. Mais il fera jour jusqu'à 17h36. En revanche, si le Grand-Duché reste à l'heure d'hiver, la nuit tombera plus tôt lors des longues soirées d'été. Le 21 juin, jour le plus long de l'année, le soleil se coucherait à 20h48 au lieu de 21h48. Et il se lèverait dès 4h27!

Du coup, le choix entre heure d'été et heure d'hiver est compliqué! Et vous, vous préféreriez quoi? Répondez à notre sondage!

(L'essentiel)