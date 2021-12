Partagez vos idées de cadeaux les plus originales!

Chaque année, le moment fatidique des cadeaux se répète. Certes, le plaisir d'offrir comme de recevoir est immense mais trouver le cadeau idéal peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Il faut se renseigner sur les goûts et les désirs du destinataire, tout en étant le plus original possible. Car oui, rien ne vaut l'effet de (bonne) surprise sur le visage d'un proche!

Et puisque qu'il n'est pas toujours facile de se renouveler, L'essentiel vous propose de partager vos idées de cadeau de rêve pour Noël, les plus folles, les plus originales, celles qui feront plaisir à coup sûr. DIY, seconde main, budget plus conséquent, moments inoubliables ou présents totalement insolites, faites-nous rêver!

Envoyez-nous vos idées en commentaire, à l’adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter, nous les relayerons sur nos différents supports. Merci!

Tu raffoles des sondages d’actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web? Alors abonne-toi à notre Push Communauté sur l’application de L'essentiel!

(L'essentiel/sl)