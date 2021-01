Pourquoi serions-​​nous plus déprimés le lundi 18 janvier?

Fin de l'effet «Noël», grisaille, la nuit qui tombe tôt, le froid, la perspective d'une année complète à affronter... et pour couronner le tout, une pandémie mondiale. Le mois de janvier n'est jamais le mois le plus fun, il semblerait même que le troisième lundi de l'année, en l'occurrence ce 18 janvier, soit le jour le plus déprimant. Celui où l'on broie du noir! Depuis 2005, il a d'ailleurs été rebaptisé le «Blue Monday», que vous pouvez traduire en «lundi du blues».

Si le concept est, comme beaucoup, surtout marketing, il invite néanmoins à se poser quelques questions sur sa résonance. Et peut-être encore plus en 2021. Pour affronter cette période que l'on dira morose, chacun peut appliquer quelques petites recettes faciles au quotidien.

Priorité au sommeil, à la nature et au bleu!

Un sommeil régulier, voilà ce qu'il faut pour nous sentir moins stressé et plus heureux. Ce sont les scientifiques qui le disent! Bien dormir, entre 7h et 9h par nuit en moyenne, est autant bénéfique pour la santé physique que mentale. Autre «astuce», profiter de la nature et de la fraîcheur hivernale pour avoir les idées claires. Les études se succèdent d'ailleurs depuis le début de la pandémie pour montrer à quel point il est indispensable de passer du temps dans des espaces verts pour réduire stress, anxiété et état dépressif.

Une étude, publiée dans le journal Public Health in Practice, révèle que prendre un bol d'air frais en forêt ou dans des espaces verts, au moins une fois par semaine, permettrait de réduire le stress lié au travail et de mieux gérer la pression au quotidien. Et c'est d'autant plus vrai pour les possesseurs d'animaux de compagnie, eux aussi source d'interactions faciles et de petits moments qui apaisent les tensions.

Pour habiller le tout, privilégiez la couleur bleue! Le bleu serait la couleur du bonheur, permettrait de réduire le stress et améliorer la confiance en soi. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire lundi prochain pour éviter la déprime: mettez du bleu dans votre vie!

