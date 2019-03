«Des fins de mois difficiles et du porno en couple»

Avec plus de 14 500 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur la page Instagram de L'essentiel. Au-delà des concours qui cartonnent toujours plus, vous donnez également votre opinion sur de multiples sujets d'actualité. Et on vous en remercie!

Pour cette semaine du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019, voici une petite compilation de quelques Insta-Stories qui vous ont particulièrement fait réagir. Des sujets sensibles, comme les fins de mois difficiles ou le suicide qui touche en premier les plus de 50 ans, à des sujets plus légers, comme le fait de regarder un film porno en couple ou la nouvelle désillusion du Paris-Saint-Germain en Ligue des champions, sans oublier le changement d'heure d'été ou d'hiver, vous n'avez pas peur de vous exprimer. Continuez, on en redemande!

Pour l'heure d'été en large majorité

Selon le Statec, 26,3% des ménages luxembourgeois ont déclaré éprouver des difficultés à joindre les deux bouts. Parmi un échantillon significatif de près de 600 abonnés sur notre page Instagram, c'est compliqué pour plus de 60% de celles et ceux qui ont réagi à cette question. Et quant à la question de savoir quelles sont les raisons du suicide à plus de 50 ans, vous évoquez les raisons suivantes: la solitude, le stress, le mauvais temps au Luxembourg ou encore même le coût de la vie.

Sur des questions plus légères, la rubrique «Dr Sex» est loin de vous laisser indifférent. Vos commentaires sont très nombreux sous nos articles et par-dessus le marché, vous avez été plus de 400, dont de très nombreuses filles, à nous indiquer que vous étiez favorables à «un petit porno en couple». Concernant l'improbable défaite du Paris-Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester United, près de 60% de notre communauté sont persuadés que les Parisiens sont maudits dans cette compétition. Et pour le changement d'heure, vous avez été plus de 450 à nous indiquer que vous étiez, comme les Français, favorables à l'heure d'été.

(fl/L'essentiel)