Comment mater Netflix incognito au boulot?

Souvent en été, il n'y a pas grand-chose à faire au bureau... Surtout que la canicule n'aide pas beaucoup. Tu trouves alors des parades pour tenir le coup, face à l'ennui, et ainsi tu atteins ton record de taux de caféine dans le corps, pour rester éveillé la journée. Mais depuis quelque temps le remède miracle tant attendu est arrivé. Son attraction est telle que quand tu y succombes, cinq heures passent en un éclair. Je parle bien évidemment de Netflix. Hop, un petit épisode de «Friends» par là, la saison 3 de la «Casa de Papel», et celle de «Stranger Things» par ici, et hop, deux à trois heures d'ennui évitées. Seulement, tout ça, ça ne doit pas trop plaire au patron! Mais ne t'inquiète pas, on a une technique imparable dans les bureaux de L'essentiel pour ne pas se faire prendre!

Il vous suffit de télécharger l'extension Chrome appelée «Netflix Hangouts». Le logiciel va créer une fausse discussion (ou réunion, à vous d'adapter le subterfuge) par écrans interposés. Activez alors Netflix puis l'extension sus-nommée, votre écran va alors se splitter en quatre, comme lors d'une vidéoconférence classique, sauf que dans un des quatre encarts (voilà où arrive le génie de l'application) s'affiche votre série ou film Netflix préféré(e). Par contre, dans les trois autres écrans ce sont les têtes en mouvement de parfaits inconnus à qui vous ferez face. Et oui, plus on est malin, moindres sont les efforts! Mais attention, c'est un secret...

Netflix Hangouts est téléchargeable gratuitement sur Google Chrome. Maintenant, à vous la tranquillité.

Une extension Chrome pour regarder #Netflix au bureau sans craindre de se faire repérer : Netflix Hangouts ! Cette dernière découpera l’écran en quatre parties comme si l’utilisateur était en pleine visioconférence, sauf qu’un des écrans diffuse le contenu Netflix. ️ pic.twitter.com/tWug6e1aCL — BBTV France (@BBTVfr) 8 juillet 2019

