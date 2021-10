Comment préférez-​​vous votre citrouille?

Avec l'arrivée de l'automne, vient Halloween et ses fameuses citrouilles! Qu'il s'agisse d'une décoration haute en couleur ou d'un régal culinaire, le potiron est un fruit incroyablement polyvalent. Oui, c'est vrai, les citrouilles étant des fruits - botaniquement parlant - et non des légumes. Tout comme les courgettes et aubergines, que beaucoup classent parmi les légumes, cela peut prêter à confusion... C'est pourquoi elles sont également appelées «légumes-fruits». Mais revenons-en à vous et aux belles citrouilles.

