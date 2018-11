Vos participations au concours de Noël

Voici un petit avant-goût des histoires qui nous ont le plus touchés et même fait rire. Mais nous aimerions voir plus de vidéos!

Enregistrez-vous en nous racontant à qui vous avez envie de faire plaisir ce Noël et envoyez-votre vidéo à community@lessentiel.lu ou en message privé via notre page Facebook.

Lucie de Bonnevoie montre l’exemple :

Le principe de notre jeu-concours est simple:

Pour augmenter vos chances de gagner, faites comme Lucie et envoyez-nous une vidéo à community@lessentiel.lu ou en message privé via notre page Facebook, dans laquelle vous nous racontez à qui vous voulez faire plaisir, quel cadeau vous voulez lui offrir et pourquoi.

Que vous vouliez faire plaisir à votre maman, votre conjoint(e) ou même votre collègue de travail préféré, vous choisissez!

Mais surtout, faites-nous rêver, rire ou même pleurer grâce à votre vidéo, on veut de l’émotion!

Pour les plus timides, vous pouvez également nous faire parvenir votre petite histoire via ce formulaire:

Attention! Vous avez jusqu’au 30 novembre pour participer! On fera ensuite le tirage au sort et on prendra contact avec l'heureux gagnant.

Surtout, ne vous inquiétez pas pour la grande surprise, L’essentiel s’occupe de tout.

Bonne chance à tous !

Bonus

Nous avons reçu une autre vidéo, pour le moins étrange. En effet, une collègue de L'essentiel a décidé de participer au concours. Mais, comment dire, ça n'a pas très bien marché...

Pour des raisons évidentes, nous avons décidé de dissimuler l'identité de Déborah, notre assistante de direction.

