«Les femmes manipulent-​​elles les hommes?»

Je pense que, de manière générale, les hommes ont un plus grand appétit sexuel que les femmes. Et je crois que les femmes en profitent pour parvenir à leurs propres fins. Il ne s'agit donc pas d'amour, mais plutôt d'une espèce de transaction.

Mon expérience me fait penser que je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Le sexe semble être une espèce de drogue d'introduction que les femmes administrent aux hommes. Et une fois que le piège de Vénus s'est refermé, ils sont fichus. Le rapport sexuel n'a alors lieu que quand femme le veut.

Je croyais jusqu'à présent avoir tout donné dans ma relation. Mais manifestement, cela n'a pas suffi. Or, quand j'ai voulu mettre un terme à ma relation, qui n'avait plus de sens à mes yeux, ma femme a subitement manifesté un plus grand désir de rapports sexuels et m'a accordé beaucoup plus d'attention. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Est-ce-que je suis tombé sur la mauvaise? Ou dois-je simplement me résoudre à la situation?

Réponse de Dr. Sex

Cher Vinzenz,

Il ne sert à rien de se casser la tête pour savoir si l'intensité du désir sexuel est d'origine biologique. Il me semble plus intéressant de savoir comment les gens – hommes ou femmes – y font face.

Certes, il n'y a pas non plus de réponse toute faite à cette question, mais elle nous permet d'examiner de plus près la possibilité que tu avances, à savoir que les femmes instrumentalisent le désir des hommes en leur faveur et en font une monnaie d'échange, pour ainsi dire.

«Pour les uns, il s'agit d'un désir presque sourd, pour les autres d'un besoin viscéral»

Le spectre du désir sexuel est large. Pour les uns, il s'agit d'un désir presque sourd, pour les autres d'un besoin viscéral. S'ajoute à cela qu'il se confond souvent à d'autres désirs et besoins qui le transforment alors en une pulsion hautement chargée en émotions.

En fonction de la dynamique du couple, les formes de désir mentionnées ci-dessus viendront se manifester de façon très différente. Dans une dynamique de couple qui se caractérise par des revendications de pouvoir et/ou de dépendance, la tendance à la manipulation que tu mentionnes peut également devenir visible.

«Il ne s'agit pas non plus de te résoudre à la situation»

Tu ne t'es pas trompé de personne. Et il ne s'agit pas non plus de te résoudre à la situation. Au contraire, je pense que vous avez les meilleures conditions en tant que couple pour évoluer ensemble d'une manière qui ait un sens pour vous deux.

Pour ce processus, il est toutefois nécessaire d'aborder la question différemment et surtout avec plus d'ouverture. Comme il est généralement difficile pour un couple de sortir des schémas qui se sont développés au fil des années, je vous conseille de suivre une thérapie de couple. Bon courage!

