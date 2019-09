Entre sexe et vacances, vous préférez quoi?

«Sea, sex and sun», comme disait la chanson de Gainsbourg, reprise dans des remix parfois un brin douteux dans les bars des plages. Les plages, justement, et les vacances de manière générale, c’est ce que préfèrent la majorité des 1 000 Australiens interrogés par Agoda.com, une agence de voyage en ligne. «Sea, pas sex and sun».

Et les vacances battent le sexe par KO: sur les 1 000 personnes sondées, 57% d’entre elles déclarent préférer voyager que de faire l’amour (25%). Et quand on se penche sur les différences entre hommes et femmes, c’est toujours les vacances qui l’emportent: ces messieurs sont 45% à préférer partir prendre le soleil que prendre leur pied (36%). Le fossé se creuse encore plus chez les femmes, qui sont 69% à choisir les vacances contre le sexe (13%).

Les plus jeunes ne sont pas les plus foufous

Toujours selon les résultats du sondage, le sexe suscite un plus grand engouement auprès de la tranche 45 à 54 ans, à hauteur de 30%, qu’auprès des 18 à 24 ans, qui ne sont que 20% à préférer faire l’amour. Un autre grand thème talonne par ailleurs le score du sexe chez les jeunes: ils sont 17% à placer en priorité le fait de faire des immenses fiestas.

Tout sexe et tout âge confondus, faire du sport ne récolte que 7% des suffrages et l'envie de passer une bonne soirée arrive juste ensuite (6%). Ce faible pourcentage est suivi d’un score honorable pour une activité qui ne nous viendrait pas forcément à l’esprit en priorité: 5% des 1000 sondés sont des adeptes de la fraise trempée dans le chocolat.

(L'essentiel)