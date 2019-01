Onze astuces pour utiliser moins de plastique

1. Acheter des fruits et légumes à la pièce

Nous l’avons tous remarqué, les supermarchés ont tendance à emballer les fruits et légumes dans du plastique totalement superflu. Optez plutôt pour des sacs en carton ou alors pensez à ramener vos propres sacs de course en toile.

2. Utiliser des gourdes d'eau

Évitez les bouteilles d’eau en plastique. Investissez plutôt dans une gourde de bonne qualité, que vous pouvez remplir à chaque fois. Simple et éco-responsable.

3. Utiliser des savons en bloc

Laissez tomber le savon liquide. Les barres de savon ont exactement le même effet avec comme bonus d’utiliser moins de plastique et sont le plus souvent fabriqués avec des produits naturels, qui sont bien meilleurs pour la peau.

4. La coupe menstruelle

Une alternative très efficace pour remplacer les serviettes hygiéniques et tampons. Avec une durée de vie de 5 à 10 ans, la coupe menstruelle est écologique et surtout économique.

5. Prendre ses propres sacs

Depuis le début de l’année 2019 au Luxembourg, plus aucun sac plastique gratuit n’est mis à disposition des clients dans les commerces. Une bonne occasion pour adopter le réflexe d’avoir toujours un sac en toile sur soi.

6. Utiliser des alternatives aux pailles

Une bonne alternative aux pailles en plastiques sont soit des pailles réutilisables ou alors, la version plus en vogue sont des pâtes épaisses, à déguster en bonus après la boisson.

7. Ramener votre propre thermos pour le café

De plus en plus de cafés et de bars offrent des réductions si vous ramenez votre propre mug pour les boissons chaudes à emporter, voilà une bonne initiative qu’on a envie de soutenir.

8. Préparez vos déjeuners dans une lunch box

Fini les plats en plastiques et les doggy bags superflus. Une meilleure alternative est de se préparer sa lunch box à la maison ou alors utilisez les boîtes intelligentes «Ecobox» que de nombreux restaurants partenaires proposent, notamment à Luxembourg-Ville.

9. Remplacez le film alimentaire en plastique

Une deuxième alternative pour éviter le sur-emballage des goûters est d’utiliser un coton biologique enduit de cire d’abeille réutilisable, les «Bee’s Wrap». Bye Bye le cellophane et l’aluminium et bonjour la bonne conscience écologique.

10. Refusez les tickets de caisse

Soyons honnêtes, dans la plupart des cas ces tickets de caisse finissent toujours à la poubelle et ne font que nous embêter. Alors plutôt que de vous en débarrasser au bout de trois mois en les retrouvant au fond de votre sac, refusez-les directement à la caisse.

11. Utilisez des brosses à dents en bambou

Les brosses à dents et les coton-tiges représentent beaucoup de plastique superflu, entre le produit lui-même et son emballage. Il existe tout de fois de nombreuses alternatives en bois ou en bambou, écologiques et bon marché.

(es/L'essentiel)