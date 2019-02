Célibataire : Comment fêter la Saint-​​Valentin?

Aujourd’hui on célèbre l’amour sous toutes ses formes. Profitez-en donc pour vous faire plaisir et pour passer la journée avec des personnes que vous aimez ou simplement avec vous-même. Soyons honnête, on n’est jamais mieux servi que par soi-même!

1. Allez au cinéma

Il y a pas mal de films chouettes à voir en ce moment. Des comédies, des animations, des films d’horreur ou encore dramatiques.

2. Soirée entre amis

Vous pouvez inviter chez vous ou alors sortir et simplement passer une bonne soirée avec les copains. Vous n’êtes probablement pas le/la seul(e) célibataire dans votre entourage et vous trouverez sûrement des amis qui voudront sortir un peu.

3. Faites-vous livrer des fleurs

Et pourquoi pas se faire livrer un beau bouquet à la maison? Pas besoin que quelqu’un d'autre le fasse pour vous. Vous aimez les fleurs et vous avez envie de vous surprendre? Alors allez-y, ça fait toujours plaisir.

4. Passez la soirée avec votre célébrité préférée

Faites-vous un marathon de films avec Ryan Gosling ou Jennifer Lawrence. Rien ne vous empêche de fantasmer un peu tout en regardant vos films préférés et passer une bonne soirée tranquille.

5. Allez à une soirée

Beaucoup d’endroits organisent des soirée spécialement pour les célibataires ou ceux qui n’aiment tout simplement pas fêter la Saint-Valentin. Une simple recherche Google vous permettra de trouver ces soirées autour de chez vous.

6. Une journée cocooning

Pour ceux qui n’ont pas envie de sortir mais qui ont quand même envie de se faire chouchouter, vous pouvez aussi vous faire plaisir à la maison. Prenez soin de vous, préparez-vous votre plat préféré, prenez un bain relaxant ou lisez un bon livre. L’important est de se sentir bien et de profiter de la vie.

7. Pensez à tout l’argent que vous économisez

Entre les fleurs, les chocolats, les petits cadeaux et le restaurant, vous en économisez de l’argent! Pensez à toutes ces belles choses que vous pouvez vous offrir à la place! Ah... le bonheur du célibat, c’est aussi ça.

8. Faites-vous livrer votre plat préféré

Pour ceux / celles qui n’ont ni envie de cuisiner, ni envie de sortir, laissez-vous livrer. Appelez votre restaurant préféré et profitez d’une soirée sans stress et sans vaisselle sale à la maison.

9. Faites-vous l’amour

Ben quoi? La fête de l’amour c’est aussi savoir se donner du plaisir soi-même. L’occasion parfaite pour peut-être découvrir des nouvelles sensations.

10. Roulez-vous dans vos larmes

Et si vraiment rien de tout cela fonctionne, laissez-vous emporter par le chagrin. Allez, on enchaîne les clichés : pot de glace énorme, bouteille de vin à la main et c’est parti pour une soirée en larmes qui, soyons honnête, peut faire du bien aussi parfois.

11. BONUS : Mettez-vous à la sorcellerie

Allez explorer les coins sombres d’internet qui pullulent de sorts, de recettes et de potions magiques pour maudire tous ceux qui sont en couple ce soir et déchaînez-vous sur les poupées vaudou. Et si par malheur un démon s’invite chez vous lors d’un rituel, réjouissez-vous : vous ne serez plus seul(e), c’est déjà ça!

(es/L'essentiel)