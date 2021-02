Quel est le mot de passe dont vous avez le plus honte?

Le 9 février est consacré à un usage plus sûr de la technologie numérique, plus particulièrement sur le web. Avec comme devise «Ensemble pour un Internet meilleur», cette journée a pour but de sensibiliser aux problèmes de sécurité rencontrés en ligne. Et aujourd'hui plus que jamais, puisque nous sommes confrontés depuis bientôt un an au télétravail et à l'enseignement à domicile.

Mais sommes-nous tous des as de la sécurité en ligne? On en doute fort. Si tel était le cas, la police et de nombreuses associations ne se donneraient pas autant de mal à nous rappeler les règles courantes pour un usage plus safe d'Internet: mots de passes tirés par les cheveux, mises à jour et sauvegardes régulières, éteindre son ordinateur avant de quitter la pièce, etc.

Pour la plupart d'entre nous, ces bases sont considérées comme acquises. Mais alors quel est notre point faible? Notre propre paresse. Créer un mot de passe compliqué... c'est souvent plus difficile pour nous de le retenir que pour celui qui aura envie de le trouver. Et qui dit mot de passe en béton, dit mot de passe oublié! Très rapidement, le mot de passe digne de la trilogie «Matrix» se transforme en «1234», «motdepasse», ou encore «kikoulol06». Heureusement, pour bon nombre d'entre nous, ces perles sont censées rester secrètes! Jusqu'à aujourd'hui!

Quel est le mot de passe le plus embarrassant que vous ayez jamais créé? Laissez-nous un commentaire ou contactez-nous par mail à l'adresse community@lessentiel.lu. Bien entendu, faites-nous partager UNIQUEMENT des mots de passe anciens, sans nous dire à quel compte ils appartiennent, afin d'investir au maximum cette Journée mondiale!

(L'essentiel)