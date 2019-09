Quel usage avez-​​vous des réseaux sociaux?

Une récente étude française, menée pour le compte de l’entreprise de cybersécurité McAfee, le rappelle: les réseaux sociaux peuvent être un danger pour l’emploi. Près de 20% des personnes interrogées assurent d’ailleurs qu’elles craindraient de perdre leur travail si certaines de leurs publications (plus ou moins anciennes) étaient retrouvées par leur employeur actuel.

Nous avons donc choisi de créer une enquête en ligne pour comprendre comment nos lecteurs utilisent les réseaux sociaux. Faites-vous attention à votre image? Avez-vous déjà regretté une publication? Savez-vous qui consulte vos photos? Autant de questions auxquelles vous pouvez prendre le temps de répondre.

Vos réponses feront l'objet d'une analyse et d'un nouvel article à lire dans le journal L'essentiel et sur notre site. Merci d'avance.

