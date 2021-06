«On ne peut juste pas, en 2021, faire peser le poids de la contraception uniquement sur les femmes»: c'est dans cet état d'esprit que le député écologiste François Benoy a interpellé - avec son collègue Marc Hansen - les ministres de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Santé et de la Sécurité sociale dans une question parlementaire sur la contraception.

«Nous avons eu finalement peu de réponses, seulement des chiffres plutôt classiques sur la contraception féminine», regrette-t-il. «Notre but était aussi d'ouvrir un débat qui s'inscrit plus largement dans la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes», a-t-il confié à L'essentiel. Et pour cela, il faut un débat le plus large possible et mettre en lumière toutes les possibilités qui s'offrent à chacun(e). «Si la femme a porté la responsabilité de la contraception pendant 20 ans, en prenant souvent des hormones, une fois la planification familiale terminée, pourquoi l'homme ne pourrait-il pas s'interroger sur la façon de prendre le relais?» s'interroge François Benoy. «La contraception doit aussi être une affaire d'hommes».

«C'est un choix sociétal»

«Je ne dis pas que tous les hommes doivent avoir recours à la vasectomie une fois les projets d'enfants terminés», sourit le député. «Mais on pourrait sensibiliser davantage les hommes sur cette question». Selon lui, «quand on met en place de vrais moyens, cela a un impact», en citant la flexibilisation du congé parental qui a fait exploser le nombre de papas ayant décidé de consacrer davantage de temps à leurs enfants. «C'est un choix sociétal».

Une vraie réussite parce que les moyens étaient en adéquation avec les besoins de la population. Ainsi, sur la prochaine gratuité des préservatifs - qui responsabilise par rapport à la contraception - le député est clair: «Si un homme doit se rendre à l'autre bout de la ville, au planning familial, pour avoir des protections gratuites, cela n'a pas de sens».

