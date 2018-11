Et si on jouait ensemble au Père Noël?

Le principe de notre jeu-concours est simple:

Envoyez-nous une vidéo à community@lessentiel.lu ou en message privé via notre page Facebook, dans laquelle vous nous racontez à qui vous voulez faire plaisir, quel cadeau vous voulez lui offrir et pourquoi.

Que vous vouliez faire plaisir à votre maman, votre conjoint(e) ou même votre collègue de travail préféré, vous choisissez!

Mais surtout, faites nous rêver, rire ou même pleurer grâce à votre vidéo, on veut de l’émotion!

Pour les plus timides, vous pouvez également nous faire parvenir votre petite histoire via ce formulaire:

Attention! Vous avez jusqu’au 30 novembre pour participer! On fera ensuite le tirage au sort et on prendra contact avec l'heureux gagnant.

Surtout, ne vous inquiétez pas pour la grande surprise, L’essentiel s’occupe de tout.

Bonne chance à tous !

