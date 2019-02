Où se trouve le meilleur carnaval de la région?

À quelques jours de «Mardi Gras» qui tombera assez tardivement, le mardi 5 mars 2019, cette année, la grande saison des carnavals va reprendre au Luxembourg et dans les régions limitrophes. Quel est pour vous le plus beau carnaval du Grand-Duché? D'autres peuvent-ils les détrôner en Allemagne ou en Belgique, voire même plus rare, en France?

Voici la liste des festivités carnavalesques situées non loin du Luxembourg. N'hésitez pas à nous indiquer quels carnavals font partie de vos préférés! Et si jamais nous en avons oubliés, vous pouvez également nous l'indiquer. Bonnes fêtes de carnaval et surtout, n'oubliez pas de fêter cela modérément! La police grand-ducale, de même que celles des régions limitrophes, a d'ores et déjà annoncé que les contrôles seront renforcés durant cette période.

AU LUXEMBOURG

- à Diekirch, le dimanche 3 mars 2019 à partir de 14h30. - à Schifflange, le dimanche 10 mars 2019. - à Esch-sur-Alzette, le dimanche 24 mars 2019. - à Remich, le dimanche 31 mars 2019. - à Pétange, le dimanche 31 mars 2019.

EN BELGIQUE

- à Bastogne, le dimanche 3 mars 2019. - à Martelange, le dimanche 10 mars 2019. - à Virton, le dimanche 17 mars 2019. - à Arlon, le dimanche 24 mars 2019. - à Florenville, le dimanche 31 mars 2019. - à Heinstert, le dimanche 13 avril 2019. - à Habay, le dimanche 21 avril 2019. - à Houffalize, le dimanche 4 août 2019.

EN ALLEMAGNE

- à Trèves, défilé le lundi 4 mars 2019. - à Sarrebruck, «Rosenmontag» et cavalcade dans les quartiers de Burbach et d'Ensheim, le lundi 4 mars 2019. - à Cologne du jeudi 28 février au mardi 5 mars 2019. - à Mayence du jeudi 28 au mercredi 6 mars 2019.

(fl/L'essentiel)