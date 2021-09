Cette époque où l'on s’envoyait des lettres

Avec Facebook, Instagram, WhatsApp et autres, l’heure est aujourd’hui à l’ultracommunication. Dans la sphère privée ou au bureau, on écrit comme on respire. Une société virtuelle qui a facilité la discussion, certes, mais envoyé aux archives les principes de la communication épistolaire.

Pourtant ce 1er septembre, c’est la Journée mondiale de la correspondance. Celle du papier à lettre et du crayon. Faites-vous partie de ceux qui l’utilisent encore? Ou bien êtes-vous nostalgiques d’échanges postaux avec un ou une correspondante par le passé? Racontez-nous votre plus beau souvenir, amoureux ou amical. Êtes-vous toujours en contact avec cette personne et de quelle manière? Par commentaire, via l'adresse community@lessentiel.lu, sur notre page Facebook, notre compte Instagram ou sur Twitter, et pour ceux qui souhaitent jouer le jeu à fond, à notre adresse postale 115a Rue Emile Mark L-4620 à Differdange, L'essentiel se réjouit de lire vos merveilleuses histoires!

