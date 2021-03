Messieurs, que faites-​​vous contre les inégalités?

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nombreux sont celles et ceux qui vont une nouvelle fois dénoncer les inégalités. Mais une fois qu'on a dit ça, que fait-on? Partons d'un constat: les filles au Luxembourg sont plus nombreuses à décrocher le bac. Elles étaient 85% en 2020 contre 80% de garçons. Et cela ne s'arrête pas là: elles sont 61% à détenir un diplôme de l'enseignement supérieur contre seulement 49% des garçons.

(*) Enquête «Emploi du temps» datant de 2014. Une autre enquête devrait être lancée en 2021-2022 si le Covid le permet.

Et d'ailleurs, tout va plutôt bien pour les jeunes femmes diplômées: chez les titulaires d'un master, il n'existe aucune différence de salaire entre les femmes et les hommes chez les 25-29 ans. Puis les écarts commencent à se creuser, passé le cap de la trentaine. Tiens tiens, ne serait-ce pas le moment où naissent les premiers enfants (31,4 ans en moyenne au Luxembourg)?

Il faut dire qu'en plus de leur journée de travail, les femmes ont un peu de boulot à la maison: selon le Statec (*), elles consacrent chaque jour en moyenne 5h29 à leurs enfants contre 3h29 pour les hommes, soit deux heures de plus. Une présence maternelle beaucoup plus importante entre 7h et 8h et entre 16h30 et 19h, ce qui coïncide avec les horaires de l'école. Rien donc de bien étonnant à ce que la proportion de femmes à temps partiel augmente à partir de 30 ans: 27% dans la tranche 30-34 ans, 38% chez les 35-39 ans, 42% chez les 40-44 ans... Contre seulement entre 4 et 6% chez les hommes.

Les pères prennent leur part dans un certain nombre d'activités: ils répondent autant présents que les mères en ce qui concerne les activités de socialisation (conversations, activités sportives et culturelles), la surveillance des devoirs ou encore les jeux et devancent même les femmes quant il s'agit de regarder la télé ou une vidéo avec leurs enfants (!). Mais pour tout ce qui est soins aux enfants, préparation des repas ou déplacements, ce sont les femmes en première ligne.

Les choses changent pourtant, lentement mais sûrement. En 2016, la réforme du congé parental a mis en lumière la volonté des pères de s'impliquer davantage: le congé peut désormais être plus flexible et le nombre de papas qui ont saisi cette opportunité a explosé. Ils n'étaient que 976 en 2016 à avoir pris ce congé, ils étaient 5 316 en 2020.

