«Mon petit ami évite les rapports sexuels avec moi!»

Question de Cloe (25 ans) à Dr. Sex

Cela fait 18 mois que mon petit ami et moi sommes en couple. Depuis peu, nous partageons le même appartement. Globalement, notre relation est satisfaisante. En revanche, au niveau sexuel, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde.

Quand nous habitions encore chez nos parents, son excuse pour échapper aux relations sexuelles était que les parents pouvaient nous entendre. Ce problème n'est désormais plus d'actualité et nous aurions le champ libre sans être dérangés. Il m'avait promis que les choses changeraient une fois qu'on aurait emménagé ensemble. Mais ce n'est pas le cas.

Actuellement, nous ne faisons l'amour qu'à ma demande et l'acte en lui-même semble forcé. Dernièrement, j'ai une nouvelle fois abordé le sujet avec lui et il a simplement répondu qu'il ne savait pas non plus à quoi tenait le problème. Il dit être préoccupé par son manque de libido, mais ne pas savoir ni pourquoi, ni comment changer cela. Que nous conseilles-tu?

Réponse de Dr. Sex

Chère Cloe,

Tu te trompes si tu crois qu'il y a ne serait-ce que deux êtres humains au monde en parfait accord au niveau sexuel! Certes, il arrive parfois qu'on ait cette impression au début d'une relation. Mais comme il est bien connu que le diable se cache dans les détails, au fil du temps, cette idée finit rapidement par se dissiper.

L'art d'établir une relation dynamique et durable consiste essentiellement à pouvoir s'émerveiller pleinement et continuellement devant les différences de l'autre et de les accepter de manière bienveillante.

Même si vous vous connaissez déjà depuis un an et demi, vous ne savez encore sans doute pas grand-chose l'un de l'autre. Cela est également dû au fait qu'à votre jeune âge, vous ne vous connaissez pas encore vous-mêmes.

«Apprenez à connaître vos propres besoins»

Pour beaucoup de gens, ce processus de connaissance de soi ne commence réellement qu'à l'âge que vous avez tous les deux actuellement. Avant cela, on ne fait qu'appliquer, plus ou moins sans l'avoir vérifié, ce qui nous a été transmis dans le cadre de notre éducation et par la société.

Je pense que dans votre cas, il s'agit avant tout de prendre conscience de vos propres besoins, désirs et concepts par rapport à ce qu'on entend par le fait d'être un homme ou une femme, aux relations de couple, à l'intimité et au sexe. Une fois que vous aurez clarifié ces points en tant qu'individu, un échange pourra se faire au niveau de votre couple.

«Soyez sincères l'un envers l'autre»

Au fond, personne n'a entièrement raison ou tort dans ce cas. Il y a juste des différences qu'il convient de respecter. Vu sous cet angle, même le concept du manque de libido s'effondre, car il est évident qu'il n'existe pas de norme objective permettant de déterminer le degré de «normalité» du désir.

Soyez sincères, à la fois envers vous-mêmes et envers l'autre. Au terme de ce processus, votre vie sexuelle s'écartera du concept général. Mais ce n'est pas un problème, car en fin de compte, c'est de votre relation qu'il s'agit et de la manière dont vous seuls avez envie de la construire. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)