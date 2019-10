The shoe is pink and white. The actual photo being circulated is teal-tinted. If you take in the photo as a whole your brain might notice the hand is very blue, and then see the shoe as pink. Here is the original photo and the one I’ve color corrected. pic.twitter.com/TwGQslJ0AW — Ella (@server_rackers) May 5, 2019

Plus de 2 000 personnes ont répondu à notre sondage sur cette mystérieuse chaussure dont la couleur est un véritable casse-tête depuis deux ans. Grise et turquoise ou rose et blanche? 71% d'entre vous la voient grise tandis que 29% seulement diraient qu'elle est rose et blanche. Qu'en est-il vraiment? Nos yeux nous jouent-ils des tours?

L'énigme est enfin résolue: aussi étonnant que cela puisse paraître, la chaussure est rose et blanche! Pour la grande majorité d'entre vous, votre cerveau vous a berné. «La chaussure est rose et blanche. La première photo est bleutée. Si vous observez l'image dans son ensemble, votre cerveau captera certainement une main très bleue, pour remarquer seulement après que la chaussure est rose. Voici la photo originale (à gauche) et celle corrigée en couleur (à droite)».

Pourquoi certains la voient grise et bleue?

Cette mauvaise perception des couleurs réelles de la basket serait tout simplement due à l'utilisation du flash lorsque la photo a été prise. «La vraie chaussure est rose et blanche OK?! La deuxième photo est foncée et le flash a été utilisé, ce qui la rend bleue et grise. Tout dépend de la luminosité».

THE REAL SHOE IS PINK & WHITE OKAY⁉️

The second pic was with flash & darkened, so it looks teal & gray. (depends on what lighting ur in) pic.twitter.com/FlbO3OEEuC — alisha (@zjmah) October 11, 2017

Effectivement, pour les spécialistes de la photo, il s'agit bien d'un problème de luminosité. En fonction de notre sensibilité à la lumière, nous verrons une chaussure complètement différente. «Avec le flash, l'appareil photo ne perçoit pas le blanc comme blanc - la température de la couleur est faussée. Quand vous vous prenez en photo avec flash, vous aurez l'air plus bleu que vous ne l'êtes réellement, parce que ça donne cette teinte bleutée et froide qui diffère de la teinte tungstène», explique l'éditeur photo du magazine Elle. Voilà qui devrait clore le débat.

(L'essentiel)