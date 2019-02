Des applis pour pimenter votre Saint-​​Valentin

C'est la Saint-Valentin et pour une fois, vous avez envie de sortir de la traditionnelle routine! Constamment, vous êtes connectés à votre smartphone et c'est le moment de l'utiliser à bon escient pour pimenter votre Saint-Valentin et faire de ce 14 février un jour qui resterait dans les mémoires de votre couple!

Pour vous y aider, La DH a sorti le grand ce jeudi en sélectionnant pour vous des applications très coquines disponibles sur l'Apple Store et le Google Play. De quoi donner une dimension plus que virtuelle à votre soirée de la Saint-Valentin. Tentez le coup et racontez-nous! Si vous êtes un grand fan des applications érotiques, n'hésitez pas à nous en suggérer d'autres en commentaires!

1. Dés coquins

Cette application va droit au but et elle se présente immédiatement comme «le jeu idéal pour pimenter la vie de son couple». Avec une note moyenne de 4,3 sur 5 de la part des utilisateurs de cette appli, elle semble en mesure de pouvoir combler vos désirs grâce à des gages érotiques. «Dés coquins» va même jusqu'à vous promettre «une nuit très chaude».

2. Between

Vous êtes déjà en couple et vous cherchez une manière de vous dire «je t'aime» autrement? L'application «Between» est faite pour vous. Elle vous permettra de communiquer de manière plus intense et de garder en mémoire des moments intenses beaucoup plus facilement. Avec une note moyenne de 4,5 sur 5, cette appli a de forte chance de vous séduire.

3. Flirtmoji

Les émojis et vous, c'est une grande histoire d'amour? L'application «Flirtmoji» risque de vous envoyer au 7e ciel en pimentant vos petits messages avec d'improbables petites icônes qui illustrent avec humour notre quotidien à tous. Au nombre de 450, ces nouvelles émojis vont faire travailler votre imagination.

4. Pocket Kamasutra

Pas besoin de vous faire un dessin, l'application «Pocket Kamasutra» a de la suite dans les idées. Grâce à cette appli, votre soirée s'annonce pour le moins torride physiquement. Si vous avez pris votre pied avec l'une ou l'autre position, vous avez également la possibilité de l'enregistrer.

5. Jeu couple

Tout le monde connaît le jeu «Action ou vérité?», vous allez désormais pouvoir l'expérimenter sur votre smartphone grâce à l'application «Jeu couple». Des milliers de gages coquins et de plus en plus hot vont vous permettre de monter dans les tours progressivement avec votre partenaire. Vous avez également la possibilité de créer vos propres gages. Éclatez-vous!

(fl/L'essentiel)