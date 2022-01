Comment réussir son couple (presque) parfait?

Et si, pour se faciliter la vie de couple et trouver un meilleur équilibre, on s'appliquait quelques règles très simples à la portée de tous?

1. «Je suis là pour toi»

Se soutenir mutuellement en couple est une clé inévitable. Celles et ceux qui se soutiennent au quotidien peuvent affronter de plus grands défis et construire une relation basée sur la confiance à long terme.

2. «Est-ce que je peux t'aider?»

Qu'il s'agisse de remplir une déclaration d'impôt, se rejoindre au supermarché ou simplement de préparer un bon repas, les petites attentions sans calcul renforcent les liens et la confiance au sein du couple. Etre épaulé même dans une petite tâche est appréciable et c'est quelque chose dont on ne doit pas se lasser.

3. «Tu es magnifique»

Savoir que l'on plaît à sa moitié fait toujours beaucoup de bien. Placer un petit compliment, une remarque bienveillante de temps en temps n'est pas trop demander.

4. «Je crois en toi»

Le plus beau cadeau est d'accorder sa confiance à quelqu'un. Encouragez sans cesse votre partenaire, dites-lui que vous croyez en ses capacités. Se motiver et se rassurer au sein d'un couple, autre garantie d'avancer le plus loin possible.

5. «Merci»

«Merci». Cinq lettres, un énorme impact. Les partenaires qui se montrent reconnaissants, même pour des actes très simples, restent amoureux plus longtemps. Gardez à l'esprit que traverser la vie ensemble ne va pas de soi. Appréciez donc les petits gestes du quotidien.

6. «Je suis désolé»

Reconnaître ses erreurs demande du courage. Alors ravalez votre fierté et admettez que vous avez tort quand c'est le cas. Cela vous permet d'aller de l'avant sans rancune et renforce, là encore, la confiance mutuelle entre les partenaires.

7. «J'aimerais que»

Personne ne peut lire dans les pensées. Les couples heureux doivent se parler ouvertement de leurs besoins et n'ont pas peur de les formuler. Il vaut mieux dire «Je serais très heureux que tu viennes me chercher», plutôt que d'espérer que la personne ait deviné.

(nc/L'essentiel)