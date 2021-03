Quel objet ou produit inscririez-​​vous à l'Unesco?

Vendredi, la France faisait savoir qu'elle présentait la candidature de sa traditionnelle baguette de pain pour une future inscription au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets, il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, certaines connaissances...

«Bien que fragile, le patrimoine culturel immatériel est un facteur important du maintien de la diversité culturelle», indique l'Organisation des Nations pour l'éducation, la science et la culture. Aujourd'hui, on y trouve par exemple le tissage à la main en Haute-Égypte, la course de dromadaire aux Émirats arabes unis, la tradition du fauchage d'herbe en Bosnie, la pratique de la harpe irlandaise ou encore l'alpinisme. Au Luxembourg, «l’art musical des sonneurs de trompe» et la procession dansante d'Echternach figurent dans cette liste.

Près d'une centaine de dossiers dans le monde obtiennent chaque année le label de l'inscription au patrimoine des biens immatériels. Pour la prochaine sélection, avec l'entrée de la baguette de pain peut-être, la décision ne tombera pas avant l'automne 2022.

Et vous, si vous aviez à proposer la candidature d'un objet, d'une tradition, d'un délice, d'un savoir, qu'il provienne de Luxembourg ou d'ailleurs, quel serait-il?

