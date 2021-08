Montrez-​​nous la plus belle de vos photos!

L'image de l'appareil photo encombrant, que l'on ne sort qu'en voyage ou pour les grandes occasions, est loin derrière nous. Désormais, un smartphone dans la poche et nous voilà photographe du quotidien. Et au risque de décevoir les puristes, la qualité est largement au rendez-vous. Saviez-vous que la première photo envoyée via un téléphone portable mettait en scène un bébé? En 1997, l'entrepreneur Philippe Kahn avait en effet trouvé un moyen de relier son appareil photo numérique à son portable de l'époque, pour partager immédiatement dans un e-mail les premiers instants de sa fille. Une révolution!

C'est en 1999 que le premier smartphone avec l'option appareil photo est arrivé sur le marché. En 2003, on y a ajouté la vidéo. Aujourd'hui d'ailleurs, même les publicitaires et réalisateurs d'Hollywood utilisent de temps en temps des caméras de smartphones. En 2018, par exemple, Steven Soderbergh («Sexe, mensonges et vidéo», «Traffic» ou «Out of Sight») a osé l'expérience de tourner le film «Unsane» intégralement avec un iPhone 7 Plus. En 2011 déjà, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook («Oldboy») avait tourné son court-métrage «Night Fishing», primé à la Berlinale, avec un iPhone 4.

En ce jeudi 19 août, Journée mondiale de la photo, nous vous proposons de partager avec nous vos plus belles images. Qu'elle soit dans la galerie photo de votre téléphone, prise en vacances ou au repas de famille, ou bien qu'elle soit l'œuvre minutieuse de votre appareil photo classique, d'hier ou d'aujourd'hui! Envoyez-nous vos merveilleux clichés à l'adresse community@lessentiel.lu.

Tu raffoles des sondages d’actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web? Alors abonne-toi à notre Push Communauté sur l’application de L'essentiel!

(L'essentiel)