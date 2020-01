«Comment me sortir cette femme de la tête?»

Question de Chris (27 ans) à Dr. Sex: Il y a environ huit mois, je suis tombé éperdument amoureux d'une femme. Malheureusement, il n'y avait aucune perspective d'un bonheur à deux avec elle, étant donné qu'elle était déjà en couple dans une relation de longue date avec un autre homme.

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes. Push Communauté

Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, L'essentiel.



Réseaux sociaux

Tu peux également nous retrouver sur Tu raffoles des sondages d'actualité, des photos insolites de lecteurs, des quiz en tout genre et autres pépites du web, sans oublier les conseils de «Dr Sex» ? Alors abonne-toi à nos Push Communauté sur l’application deTu peux également nous retrouver sur Facebook Instagram et Twitter

Nous avons connu quelques beaux moments ensemble. De son côté, elle a été très claire dès le départ en m'affirmant qu'elle était heureuse avec son compagnon et qu'elle ne renoncerait pas à leur amour pour moi.

Depuis, j'essaie désespérément de la chasser de mon esprit et j'en souffre beaucoup. Nous aurions formé le couple idéal et aurions été très heureux ensemble. Que puis-je faire pour aller mieux?

Réponse de Dr. Sex

Cher Chris,

Aimer de tout son cœur sans l'être en retour peut être extrêmement douloureux. Pourtant, cela arrive quotidiennement à de nombreuses personnes de par le monde. Et il y en a que cela touche encore bien plus gravement que toi, qui n'a «que» dû renoncer à un rêve. Au final, il ne te reste plus qu'à affronter la réalité et à accepter les faits de manière constructive.

Il est impossible d'oublier quelque chose de manière proactive, vu que cela nécessite une approche contradictoire. Il faut d'abord commencer par s'imaginer ce à quoi on ne veut plus penser – pour pouvoir le chasser de sa tête. Il est donc plus sensé de se confronter au phénomène de la pensée et d'en tirer les conclusions.

Elles apparaissent telles des nuages dans le ciel, font un passage furtif – volatiles, en perpétuelle mutation – avant de se dissiper, laissant place à de nouvelles pensées. Si tu te donnes la peine d'analyser comment naissent les pensées, tu constateras sans trop de difficultés, qu'elles n'ont besoin de personne pour naître. Elles surgissent sans arrêt, on ne sait d'où.

Tu constateras également qu'elles ne se rapportent jamais au présent immédiat, mais que, par rapport à ce qui se déroule sous tes yeux, elles font toujours parties du passé dont elles se nourrissent. Ce fait peut t'être utile pour alléger ta souffrance et la faire disparaître complètement.

Exerce-toi à vivre consciemment et directement dans le moment présent, de manière à n'accorder au passé et aux pensées qui s'y rapportent qu'une place secondaire et à n'y faire appel que lorsque cela est nécessaire, notamment pour résoudre des tâches pour lesquelles il est indispensable de faire appel à ses souvenirs.

Lorsque les pensées pour cette femme surgissent, ne fais rien d'autre que de les observer. Traite-les comme des objets, comme quelque chose qui n'a finalement rien à voir avec toi, mais qui est simplement là, indépendamment de ce que tu caractérises de «moi». Observe-les sans y prendre part. Ne t'identifie pas à ces pensées ou aux émotions qu'elles génèrent. Elles aussi ne sont que le produit de ta manière de percevoir les choses et de penser.

Prends simplement connaissance du fait qu'il se passe quelque chose dont tu n'es qu'un simple observateur. N'y injecte aucune énergie, sinon tu vas les nourrir. Une fois qu'elles s'estompent, il suffit de les lâcher. Avec le temps, cette femme sera de moins en moins présente dans tes pensées et finira par en disparaître complètement, tout comme les émotions qui y sont liées. Je te souhaite bien du courage!

(L'essentiel/wer)