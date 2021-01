«Elle est déterminée à vivre sa bisexualité»

Question d’Amir (24 ans) à Dr. Sex:

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Cela fait un an que je suis en couple. Malheureusement, ma petite amie est d’avis que l’amour et l’exclusivité sexuelle ne doivent pas aller de pair. Concrètement, il s’agit de sa bisexualité. Son premier grand amour était une femme et depuis, elle est avec moi. Mais elle a du mal à s’imaginer ne faire l’amour qu’avec un seul homme.

Elle a peur de passer à côté de quelque chose d’important si elle ne vit pas ses fantasmes. Mais comme elle n’a pas envie de m’être infidèle, elle ne le ferait pas sans mon accord. Sauf que j'angoisse terriblement à l’idée qu’elle puisse coucher avec d’autres hommes.

Ce qui serait à la rigueur envisageable pour moi, serait d’inclure un homme ou une femme dans nos rapports sexuels. Mais l’échange de partenaires ou la fréquentation de clubs échangistes est totalement impensable pour moi. Cette relation est-elle vouée à l’échec en raison de nos différences de mentalités?

Réponse de Dr. Sex

Cher Amir,

Je comprends parfaitement ton angoisse. L’idée que son ou sa partenaire puisse avoir des relations sexuelles avec quelqu’un d’autre entraîne de nombreuses personnes dans les abysses de leur imagination, les amenant à douter de soi, à avoir peur de perdre l’autre et à la jalousie.

Pour votre couple, il est assurément utile que tu puisses formuler les choses aussi clairement, et en même temps envisager la possibilité de t’ouvrir à de nouvelles expériences. Cela laisse place à une approche créative dans votre relation.

La peur que peuvent avoir certaines personnes, en particulier les jeunes, de passer à côté de quelque chose d’important dans la vie, prend parfois des tournures étranges. Il arrive même que certains renoncent complètement à la vie de couple à cause de cela. D’autres, en revanche, se mettent en couple, mais sans engagement de leur part et toujours dans l’optique d’en sortir.

Faites preuve de sincérité et de transparence l'un envers l'autre

La relation entre deux êtres n’est jamais vouée à l’échec en raison de circonstances externes. En définitive, ce sont toujours, en dehors des cas du destin, les parties concernées, avec leurs différences de valeurs morales, qui décident si une relation est possible ou non.

Dans votre cas, la question est de savoir si et comment vous, en tant que couple, voulez et êtes en mesure de faire face à la bisexualité de ta petite amie et de son désir d’ouvrir la relation à d’autres personnes. Vous êtes de toute évidence à l’écoute l’un de l’autre et soucieux de votre couple et du bien-être de votre partenaire.

Vous allez sans nul doute trouver des solutions vivables et gérables pour vous deux. L’important est de continuer à faire preuve de sincérité et de transparence l’un envers l’autre en ce qui concerne vos plans et vos actes. Si vous deviez vous retrouver dans l’impasse, je vous recommande de faire appel à un spécialiste. Bon courage!

(L'essentiel/wer)