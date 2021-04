«Il dit que c'est de ma faute s'il chatte avec d'autres!»

Question de Lisa (31 ans) à Dr. Sex

Bruno Wermuth est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs de L'essentiel et de 20 minutes sur le plus beau passe-temps du monde.



As-tu, toi aussi, une question?



Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à



Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées est conseiller sexuel et animateur en éducation sexuelle. En tant que «Dr Sex», il répond aux questions des lecteurs deet desur le plus beau passe-temps du monde.Profite de l'occasion pour obtenir des conseils d'expert sur tes préoccupations relatives à l'amour, au sexe et à la vie de couple. Envoie ta question à Dr Sex par e-mail à dr.sex@lessentiel.lu Les réponses, également susceptibles d'intéresser d'autres lecteurs et lectrices, seront publiées dans cette rubrique . Pour des raisons de protection des données, la rédaction se réserve le droit de modifier les noms et âges des personnes. Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir traiter toutes les demandes.

Mon mari et moi sommes mariés depuis trois ans et nous avons un bébé. Durant cette période, j'ai pu constater, à maintes reprises, qu'il s'intéressait à d'autres femmes. De plus, j'ai toujours soupçonné qu'il chattait avec des femmes sur les réseaux sociaux.

Pour le mettre à l'épreuve, j'ai créé plusieurs comptes avec de faux profils. Il a très vite mordu à l'hameçon et a voulu «me» rencontrer. Sur son compte Facebook, j'ai par ailleurs trouvé plus d'une centaine de conversations à connotation sexuelle avec des femmes.

Tout cela me fait très mal! Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a prétendu chatter avec d'autres femmes parce que je ne l'aimais pas assez. C'est vrai que je suis plutôt réservée. Mais comment et pourquoi devrais-je lui ouvrir mon cœur, alors qu'il pense à d'autres femmes?

Il m'assure ne jamais m'avoir trompée, mais pour moi, le fait qu'il soit prêt à passer à l'acte, ce qu'il a prouvé, est tout aussi grave que s'il m'avait physiquement trompée. Dois-je le quitter?

Réponse de Dr. Sex

Chère Lisa,

A priori, il y a de nombreuses raisons qui parlent en faveur d'une séparation. Néanmoins, je vous le déconseille dans un premier temps. Dans le cadre de mes consultations, je vois souvent des personnes blessées agir à la hâte, qui finissent par le regretter plus tard.

Le fait de prendre la fuite vous paraît peut-être être une solution pour mettre fin à votre souffrance. Or, pour pouvoir prendre une décision fondée, je vous conseille d'analyser calmement la situation avant de prendre des mesures concrètes.

Faites confiance à votre instinct et ne laissez pas votre mari vous prendre pour une idiote!

Justifier son propre comportement par un manque d'amour de votre part est idiot. Après tout, votre retenue à son égard est une réaction à son comportement et non sa cause, c'est pourquoi il ne justifie en rien le fait qu'il «flirte» (et c'est peu dire) avec d'autres.

Je vous recommande fortement une thérapie de couple. La situation semble tellement désespérée et imprégnée de méfiance et de malentendus qu'il est peu probable que vous trouviez une solution par vous-mêmes. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)