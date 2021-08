Vous êtes plutôt mojito, spritz ou piña colada?

Si le temps n'est pas franchement à siroter un petit drink en terrasse après le boulot, pourquoi ne pas toutefois faire semblant et vous préparer un petit cocktail pour vous sentir un peu en été?

Le magazine de voyages Geo a repéré une «étude» de la compagnie Cruise Croatia qui s'est appuyée sur le nombre de recherches mensuelles sur Google pour établir le classement des cocktails préférés des Européens.

L'aperol spritz préféré au Luxembourg

Le traditionnel et incontournable mojito arrive en tête dans 9 pays comme l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Islande, la Norvège et l'Autriche. Ce mélange de rhum, de citron vert, de sucre de canne, d'eau gazeuse et de feuilles de menthe (le tout accompagné de beaucoup de glace!) est ex æquo avec l'aperol spritz qui arrive également en tête dans 9 pays dont le Luxembourg, la Suisse ou encore le Danemark, la Pologne, la Roumanie et la Hongrie. Cette boisson, typique de Venise, est composée d'Aperol, un alcool légèrement amer du nord de l'Italie, de prosecco, d'eau gazeuse, et de tranches d'orange.

Arrivent ensuite le traditionnel Martini (en Serbie, Croatie), la portoricaine piña colada (République tchèque, Lituanie, Slovénie, Chypre), le sanguinaire bloody mary (en Espagne ou encore en Bulgarie). Les Français et les Belges raffoleraient du mimosa (champagne agrémenté d'un jus d'agrumes), les Irlandais seraient fous de sex on the beach (vodka, orange, liqueur de pêche, canneberge) et les Portugais seraient accros au brésilien caïpirinha (cachaça, sucre blanc et citron vert).

(mc/L'essentiel)