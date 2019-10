«Depuis que je suis enceinte, il me rejette!»

Question d'Orna (35 ans) à Dr Sex: Je suis enceinte de cinq mois et mon mari ne veut plus avoir de rapports sexuels avec moi. Il dit qu'il a peur de faire mal au bébé, ce que je peux comprendre. Mais je crains qu'il n'ait d'autres raisons.

Il ne me regarde plus de la même manière qu'auparavant et il ne me fait plus ni câlins, ni bisous. Sur le plan physique, rien ne va plus.

Je ne me sens pas aimée et cela me déprime d'être constamment rejetée. Je me demande comment cela sera après la naissance. Je ne conçois pas le mariage sans relation sexuelle! Je ne le tromperais jamais, car je l'aime plus que tout. Que puis-je faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Orna,

Une grossesse entraîne des changements. Le couple, qui n'était jusqu'à présent basé que sur un partenariat relationnel, se voit subitement catapulté dans le rôle de parents, ce qui peut être ressenti comme un véritable défi par certains. Il n'est pas rare que les neuf mois précédant la naissance d'un enfant soient non seulement un moment de joie, mais également une période de souffrance plus ou moins marquée.

Il doit y avoir un peu de tout cela chez ton partenaire. Les éventuelles raisons à son comportement sont multiples. Sa propre vie, tout comme la représentation qu'il se fait du rôle de père, voire de mère, peut également être une raison. Mais peut-être qu'il appréhende simplement cette nouvelle situation et qu'il se demande comment il va assumer ce nouveau rôle, en plus de tous les autres qu'il doit déjà endosser.

Et, tout comme chez lui, cela déclenche aussi des empreintes biographiques ou des attentes par rapport aux rôles à jouer, chez toi. Tes idées, tes espoirs et tes attentes se heurtent aux siens et le résultat est un mélange complexe et potentiellement explosif. Heureusement, il est possible de neutraliser les tensions qui en résultent en adoptant un discours ouvert.

N'hésite pas à aller vers ton mari et à lui parler de ce que tu éprouves. Fais-lui part de ton ressenti et fais-lui, avant tout, comprendre ce dont tu as besoin. En exprimant tes besoins, tu lui donnes la possibilité d'y répondre. Même pendant une grossesse, les partenaires respectifs ne se transforment pas en devins.

On conçoit aisément que les rapports sexuels puissent devenir problématiques au cours de cette période. Il n'est pas non plus rare que ce soient les hommes qui ne veulent plus avoir de rapports durant la grossesse. En dehors du fait qu'ils aient peur de déclencher des contractions, certains d'entre eux craignent de faire du mal au bébé. Mais l'embryon est parfaitement protégé dans l'utérus. Il ne peut donc rien lui arriver pendant un rapport sexuel «normal» des parents.

Il est également important de communiquer l'un avec l'autre, tant au cours, qu'après la grossesse et de rester au fait des souhaits émanant de chacun. Il est parfaitement légitime de vouloir avoir des rapports sexuels. Il convient, toutefois, de redéfinir régulièrement la manière dont on peut satisfaire cette envie dans les circonstances du moment. Bon courage!

