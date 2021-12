Question de Lily (28 ans) à Dr Sex

Il y a un an, j’ai fait la connaissance d’un homme que je trouve vraiment fascinant. Une semaine à peine après notre première rencontre, nous avons eu notre premier rapport sexuel. Après cela, nous nous sommes revus à plusieurs reprises. À chaque fois, nous couchions ensemble. C’était super!

Mais très vite, j’ai remarqué que pour lui, notre relation était purement sexuelle. C’est pourquoi j’ai, dans un premier temps, pris de la distance. Cela l’a mis en colère, mais il a tout de même cherché à me revoir. Pour cette raison et surtout parce qu’il me manquait énormément, je me suis une nouvelle fois laissée embarquer dans une aventure avec lui.

C’est là que j’ai compris que j’étais amoureuse de lui et je le lui ai dit. Or, il m’a fait savoir qu’il ne voulait pas d’une relation avec moi. Il ne fait que profiter de moi pour le sexe! Certes, j’apprécie nos rapports intimes, mais j’aimerais aussi avoir une vraie relation avec lui. Que dois-je faire?

Réponse de Dr Sex

Chère Lily,

Si je comprends bien, tu as autant envie que lui d’avoir des relations sexuelles avec cet homme et tu sembles les apprécier. Je trouve donc qu’il n’est pas très juste de ta part de lui coller une étiquette de délinquant et de te placer en position de victime.

Il ne t’aime pas de la même façon que tu l’aimes. Il est donc évident que, tôt ou tard, il passera à autre chose. C'est pourquoi tu devrais dès maintenant penser à toi et faire en sorte que cette relation te convienne.

Pour y parvenir, il est indispensable de regarder la vérité en face et de ne pas embellir les choses! Le fait est que tu te laisses guider par tes désirs et que tu te projettes dans une relation amoureuse avec un jeune homme plutôt terre à terre et sans doute un peu impulsif, avec lequel tu as eu des rapports sexuels formidables.

Je t’en prie! La vie n’est pas un conte de fées. Tu peux encore embrasser ce crapaud des centaines de fois, il ne se transformera jamais en prince charmant et ne fera jamais de toi sa princesse!

Ce que tu peux faire

De deux choses l'une: soit tu profites à fond de ce qu’il a à t’offrir, tout en sachant que cela ne débouchera jamais sur quelque chose de sérieux, soit tu le laisses tomber et te tournes vers des hommes avec lesquels il est clair, dès le départ, qu’il y a plus que juste une attirance sexuelle et avec lesquels il est possible de développer une relation amoureuse. Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)